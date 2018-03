Khol: Strikte Ablehnung der "Faymann-Steuern" durch Österreichs Seniorinnen und Senioren

Erbschaftssteuer-Abschaffung war großer Seniorenbund-Erfolg! Einer Wiedereinführung stimmen wir niemals zu!

Wien (OTS) - "Der ÖGB macht heute klar, wo eine SPÖ-Regierung hin will und soll: Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuern, Wiedereinführung von Eigentumssteuern! All das wird es mit dem Seniorenbund und mit der ÖVP nicht geben - zu lange haben wir für die wichtige und richtige Abschaffung dieser Sinnlos-Steuern gekämpft! Auch lassen wir Senioren uns keinen Sand in die Augen streuen: Die Behauptung, man werde damit die Pflege absichern, glaubt die Gewerkschaft selbst nicht! Der Pflegefonds ist bis 2016 aus sicheren Mitteln ausfinanziert - dafür hat Finanzministerin Fekter erfolgreich gesorgt. Auch danach werden wir solidarische Lösungen aus allgemeinen Steuermitteln finden - ohne dabei den Fleißigen und Sparsamen, bzw. ihren Kindern, schon wieder mehr Geld aus den Taschen zu ziehen" erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes.

"Gleich, welche angeblichen Freibeträge der ÖGB zu diesen Steuern heute nennt, dem ist nicht zu trauen. Es wird sich am Ende des Tages immer jemand in der SPÖ finden, der diese Grenzen nochmals unterbietet und damit voll in den unteren Mittelstand eingreift. Während die SPÖ nur über neue Steuern nachdenkt, hat die ÖVP einen klaren Plan: das Leben in Österreich leistbar zu machen: mit dem Paket für 'leistbares Leben', das vor allem die wichtigen Punkte der 'Seniorenbund-Sparrechnung' umsetzt, sorgen wir dafür, dass allen -auch den Seniorinnen und Senioren - mehr Netto vom Brutto, also mehr Geld für das tägliche Leben bleibt", betont Khol abschließend.

