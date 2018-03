Rauch: Unglaubwürdiger Zick-Zack-Kurs der SPÖ

ÖVP fordert klare Worte vom Bundeskanzler zur sechsten Urlaubswoche – Faymann-Steuern sind Eigentumssteuern – "Kurier": Drei Viertel der Österreicher gegen Erbschaftssteuern

Wien, 19. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Welche Strategie verfolgt die SPÖ mit ihrem unglaubwürdigen Zick-Zack-Kurs?", fragt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung Faymann und verlangt klare Worte des Bundeskanzlers. Erst waren die Sozialisten für die sechste Urlaubswoche, dann hielt anscheinend doch die Vernunft Einzug und die Sozialisten haben das Thema abgeblockt. Gestern beim ÖGB-Kongress dann der neuerliche Schwenk: "Hat den Bundeskanzler der Mut verlassen, vor dem ÖGB eine klare Linie zu vertreten oder warum ändert Faymann seine Meinung wie ein Fähnchen im Wind?" so Rauch. ****

Der ÖGB-Kongress bringt Österreich nur einen "Leidantrag" und keinen Leitantrag: "Die ÖGB-Forderungen, die als 22 Milliarden Euro schwerer Belastungsrucksack auf Staatsbudget, Haushalte und Unternehmen drücken, sind wirtschaftsfeindlich, standortschädigend und damit arbeitsplatzvernichtend und gehen auch völlig an den Interessen der Bürger vorbei. Wie eine aktuelle 'Kurier'-Umfrage zeigt, sind drei Viertel der Österreicher gegen Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro", so Hannes Rauch. Denn die Menschen in diesem Land wissen genau: Diese Faymann-Steuern treffen den Mittelstand und die Familien und bestrafen die Menschen, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen, um sich etwas aufzubauen. "Faymann-Steuern sind Eigentumssteuern, die auf das Elternhaus, das Sparbuch und das Betriebsvermögen abzielen", so der ÖVP-General, und abschließend:

"Die SPÖ will den Mittelstand und die Familien auspressen wie Zitronen. Denn Eigentumssteuern bestrafen die Fleißigen und entmutigen jene, die sich etwas aufbauen wollen. Das wird die ÖVP nicht zulassen."

