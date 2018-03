Csörgits: Senkung der Beiträge zum Insolvenz-Entgelt-Fonds zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Unsoziales Wirtschaftsmodell gefährdet Ausbildungsgarantie und betriebliche Lehrstellenförderung

Wien (OTS/SK) - Gerade weil die Finanzmarktkrise noch nicht überwunden ist, wäre eine Senkung der Beiträge zum Insolvenz-Entgelt-Fonds um 0,1 Prozentpunkte - wie sie die ÖVP vorschlägt - unverantwortlich. Das betonte SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits am Mittwoch angesichts der Insolvenz der Baufirma Alpine und des steirischen MPS Personalvermittlers gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Es ist kein Spielraum für Beitragssenkungen vorhanden. Eine Beitragssenkung würde bedeuten, dass entweder die ausstehenden Löhne der Beschäftigten in Konkursunternehmen nicht bezahlt werden können oder die Lehrstellenförderung gefährdet wäre", sagte Csörgits. Eine Senkung der Beiträge würde daher nur zulasten der Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insolventer Firmen gehen. Dies zeige einmal mehr die unsoziale ÖVP-Wirtschaftspolitik gegenüber der Arbeitnehmerschaft, so die SPÖ-Sozialsprecherin. ****

Die Ausbildungsgarantie und die betriebliche Lehrstellenförderung sind EU-weite Vorzeigemodelle und sind ein wichtiger Grund für Österreichs geringe Jugendarbeitslosigkeit. "Deshalb darf aus Wahlkampfgründen die Ausbildung unserer Jugend nicht aufs Spiel gesetzt werden", betonte Csörgits. (Schluss) mis/bj

