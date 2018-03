Bures/Heinzl: "Gemeinsam an einem Strang - Hochwasser-Schutzbauten an der Donau werden vier Jahre früher fertig"

Wien (OTS/SK) - "Wir ziehen gemeinsam an einem Strang zum Schutz der Bevölkerung: Die geplanten Hochwasserschutzprojekte entlang der Donau werden noch rascher umgesetzt. Im heutigen Verkehrsausschuss beschließen wir einen gemeinsamen SPÖ-ÖVP-Entschließungsantrag, mit dem wir das Vorhaben von Infrastrukturministerin Doris Bures unterstützen und uns für eine Vorziehung der Finanzierung und eine beschleunigte Abwicklung der geplanten Projekte aussprechen", erklärte SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl. "Beim Hochwasserschutz befinden wir uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir müssen jetzt alles tun, um diesen Wettlauf zu gewinnen. Letztlich ist es weit sinnvoller, jetzt rasch in den Schutz der Bevölkerung in den gefährdeten Gebieten zu investieren als im Falle eines erneuten Hochwassers ein Vielfaches der Mittel in die Reparatur der Schäden", so Infrastrukturministerin Doris Bures am Rande des heutigen Verkehrsausschusses. ****

Heinzl wies darauf hin, dass Infrastrukturministerin Doris Bures bereits bekannt gegeben hat, dass aus ihrem Ressort Mittel in der Höhe von 200 Millionen vorzeitig ausgeschüttet werden und damit die geplante Projekte bereits 2019, also vier Jahre früher als geplant, fertig gestellt sein sollen.

Nach dem verheerenden Hochwasser 2002 wurden vom Bund und den Ländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien 34 Hochwasserschutzprojekte geplant. Dazu wurde ein 15a-Vertrag von 2007-2016 abgeschlossen. Davon wurden bereits rund 280 Millionen Euro in den Hochwasserschutz an der Donau investiert und 17 der insgesamt 34 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. Die Bundesregierung habe dann im Februar 2013 einen weiteren 15a-Vertrag vereinbart, der weitere 255 Millionen Euro zur Ausfinanzierung aller Projekte von 2017 bis 2023 vorsieht. Nachdem seit der Unterzeichnung des Vertrags im Februar das Juni-Hochwasser in dramatischer Weise gezeigt hat, dass solche Katastrophen in kurzen Abständen auftreten können, soll jetzt gemeinsam die raschere Fertigstellung der Schutzbauten vorangetrieben werden. "Hier ziehen jetzt wirklich alle an einem Strang, auch Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll und Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer haben sich zum beschleunigten Ausbau bekannt", so Heinzl.

"Wer schnell hilft, hilft doppelt. Das gilt hier wortwörtlich. Denn wir schützen damit die Bevölkerung in sehr vielen Gemeinden auch vor einem sehr schweren Hochwasser. Und das wird zu einer spürbaren Belebung in der Baubranche führen und tausende zusätzliche Arbeitsplätze schaffen", betonte Infrastrukturministerin Bures. (Schluss) sn/sl/mp

