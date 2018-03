Leitl zu Alpine-Insolvenz: "Das Eis, auf dem die Betriebe derzeit arbeiten, ist sehr dünn geworden"

Rettung von Arbeitsplätzen im Vordergrund - Konjunktur-Impulsprogramm für Wachstum und Beschäftigung nötig - Appell an ÖGB: keine zusätzlichen Belastungen für Betriebe

Wien (OTS/PWK432) - "Die Insolvenz des Baukonzerns Alpine zeigt vor allem auch, wie dünn das wirtschaftliche Eis ist, auf dem die Betriebe derzeit arbeiten", bedauert WKÖ-Präsident Christoph Leitl, dass die Rettung der Salzburger Baufirma trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist. Unabhängig von internen und externen Faktoren (Stichwort: Einbruch in Osteuropa), welche die großen Schwierigkeiten der Baufirma mit herbeigeführt hätten, müssten sich nun alle Bemühungen darauf konzentrieren, die Folgeschäden möglichst klein zu halten. Leitl: "Die Einrichtung von Arbeitsstiftungen ist zu begrüßen. Es geht aber vor allem jetzt darum, für tausende betroffene Alpine-Mitarbeiter in Österreich möglichst rasch neue sichere Arbeitsplätze bei Betrieben zu finden. Und es geht auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen bei den vielen Subunternehmern und Zulieferbetrieben."

Der WKÖ-Präsident fordert deshalb ein Konjunktur-Impulsprogramm, um das stagnierende Wachstum in Österreich anzukurbeln. So müsse die Regierung etwa das von ihr derzeit vorbereitete Bauprogramm beschleunigen, um neue Arbeitsplätze im Baubereich zu schaffen. Leitl: "Die Regierung hat richtigerweise erkannt, dass gegenüber dem tatsächlichen Bedarf um 10.000 Wohnungen pro Jahr zu wenig gebaut wurden und dass die thermische Sanierungsquote mit 1 Prozent weit unter dem von der EU geforderten Wert von drei Prozent liegt. Beide Bereiche wären wichtige Ansatzpunkte, um fehlende Aufträge einer arbeitsplatzintensiven Branche mit vorwiegend inländischer Wertschöpfung zu ermöglichen." Hilfreich wären auch klare Investitionsanreize für Unternehmen. Leitl: "Es geht nicht um Wahlkampfzuckerln, wie sie etwa 2008 verteilt wurden, es geht jetzt um budgetschonende Impulse für Wachstum und Beschäftigung, die wir angesichts der schleppenden Wirtschaftslage dringend brauchen." Wird nicht gegengesteuert, könnten auch andere Unternehmen in anderen Branchen - und damit Arbeitsplätze - in Schwierigkeiten kommen.

An die Gewerkschaft appelliert der WKÖ-Chef, ein klares Bekenntnis zu Wachstum und Beschäftigung beim ÖGB-Kongress zu geben: "Das hat jetzt absoluten Vorrang. Wünsche, welche die Lohnnebenkosten erhöhen oder die Betriebe zusätzlich belasten, sind hintanzustellen. Sie sind für den Standort und die Beschäftigung kontraproduktiv." (RH)

