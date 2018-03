Österreichs Trafikanten sehen Lotto-Geschäft und Nahversorgung in Gefahr

Fachverbandsobmann Trinkl fordert bessere Berücksichtigung von Trafikanten-Interessen bei Überlegungen zur Neustrukturierung der Lottoannahmestellen

Wien (OTS/PWK431) - "Zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung insbesondere durch die rund 5.000 heimischen Tabaktrafikanten braucht es dringend ein Umdenken der österreichischen Lotterien bei deren Überlegungen zur Neustrukturierung der Lottoannahmestellen", appelliert Peter Trinkl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der WKÖ.

Seit Beginn dieses Jahres werden nämlich neben den Trafikanten vor allem Postämter, Einkaufszentren und Tankstellen mit Lottoannahmestellen ausgestattet. Deren Anzahl steigt damit von rund 3.500 auf mehr als 5.000 Stellen in ganz Österreich: "Damit wird das Stück vom Umsatzkuchen bei den schon bestehenden Partnern der Lotterien verkleinert, Umsatzrückgänge werden einfach in Kauf genommen", führt Trinkl vor Augen. "Die Nahversorger werden ausgetrocknet, ihre Umsätze "umverteilt": Das widerspricht massiv sämtlichen Bemühungen vieler Länder und Gemeinden, die mit viel Engagement versuchen, die Strukturen in den Gemeinden und Städten aufrecht zu erhalten."

Bis Ende 2012 gab es Neuerrichtungen von Lottoannahmestellen, den Lotterien schien die Nahversorgung ein Anliegen zu sein. Trafikanten, die Lottospiele vertreiben, konnten sich darauf verlassen, dass diese Umsätze - und damit verbunden die Deckungsbeiträge - auch in Zukunft stabil bleiben. Neuerrichtungen von Lottoannahmestellen gab es kaum und damit konnte die Nahversorgung im ländlichen Raum aufrechterhalten werden.

"Wir Trafikanten haben das Lottogeschäft in Österreich mit aufgebaut, jetzt haben wir offenbar unsere Schuldigkeit getan und fühlen uns von unserem langjährigen Vertragspartner im Regen stehen gelassen", ergänzt Obmann-Stellvertreterin Gabriele Karanz.

"Vor allem Trafikantinnen und Trafikanten mit Standorten in Grenznähe - etwa zu Ungarn und Slowenien - sind durch diese Vorgangsweisen massiv betroffen und gefährdet", weiß Obmann-Stellvertreter Hannes Dragschitz zu berichten.

"Durch aktuelle Neueröffnungen von Lottoannahmestellen im nördlichen Wiener Umland werden von der tschechischen Grenze bis zur Bundeshauptstadt Umsätze abgesaugt. Für mich ist diese neue Situation existenzbedrohend. Als Behinderter habe ich auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Chancen. Und ganze Landstriche werden ohne Nahversorgung zurückbleiben", warnt Thorsten Mayer, Trafikant aus Klosterneuburg.

"Wir fordern daher eine Erhöhung der Handelsspanne der Trafikanten beim Glücksspiel, um auch mit weniger Umsatz unsere Kosten decken zu können, sowie eine Verlängerung des Zahlungszieles, damit die Liquidität der Trafiken erhalten bleiben kann", moniert Trafikanten-Branchensprecher Trinkl. (JR)

