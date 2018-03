Haubner zu Foglar: ÖGB agiert an Interessen der eigenen Mitglieder vorbei

ÖGB-Forderungen belasten Haushalte, Unternehmen und Budget mit 22 Milliarden Euro - 300.000 Arbeitsplätze gefährdet - ÖGB-Leitantrag ist LEID-Antrag

Wien, 19. Juni 2013 (OTS) - "Der Druck, ein gutes Wahlergebnis einzufahren, macht Herrn Foglar offensichtlich betriebsblind und absolut uneinsichtig für das, was Österreichs Wirtschaft braucht und was seine eigenen Mitglieder wirklich wollen. Denn laut Umfrage sind zwei Drittel der befragten Arbeitnehmer mit ihrem Überstunden-Ausmaß zufrieden. Was Arbeitnehmern und Arbeitgebern aber helfen würde, wären flexiblere Arbeitszeitmodelle. Doch statt die Arbeitsbedingungen an die Lebensrealitäten der Menschen anzupassen, fordert der ÖGB lieber Strafbesteuerungen für Überstunden, die die Mitarbeiter ja gerne leisten wollen. Den Österreichern ist ein sicherer Arbeitsplatz wichtiger, als eine 6. Urlaubswoche. Von dieser wirtschaftsfeindlichen Idee hat sich auch schon die SPÖ distanziert. Der ÖGB schadet mit seinen Forderungen nicht nur dem Wirtschaftsstandort, sondern agiert also auch an den Interessen der eigenen Mitglieder vorbei", resümiert Haubner. ****

"Es ist unfassbar unter welchen Bedingungen das Wort 'Gerechtigkeit' vom Gewerkschaftsbund strapaziert wird. Ist es etwa gerecht, dass die Forderungen aus dem ÖGB-LEID-Antrag Haushalte, Unternehmen und das Staatsbudget mit 22 Milliarden Euro belasten? Das Verständnis des Gewerkschaftsbundes von 'Gerechtigkeit' definiert sich anscheinend über die Gefährdung von 300.000 Arbeitsplätzen durch wirtschafts- und beschäftigungsfeindliche Belastungsideen", kritisiert Haubner scharf, und abschließend: "Der Gewerkschaftsbund fordert lieber eine neue Steuer, als mit uns auch nur eine Reform umzusetzen. Der bequeme ist nicht immer der richtige Weg, Herr Foglar. Bleibt zu hoffen, dass Ihnen diese Erkenntnis zuteil wird, sobald nicht mehr der Druck Ihrer Wiederwahl auf Ihnen lastet."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich