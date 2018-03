VP-Stiftner ad Parkraumbewirtschaftung: Wo bleibt die große Reform?

Wien (OTS) - "Dass nun der letzte formale Schritt gesetzt wurde um das `Garagenkriterium` aufzuheben ist zwar erfreulich, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei den Empfehlungen der Expertenkommission nicht einmal um ein `Reförmchen` handelt", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in Reaktion auf die heutige Aussendung von Stadträtin Vassilakou.

"Die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich vor allem substantielle Lösungen und Konzepte hinsichtlich des Verkehrs in dieser Stadt. Obwohl von Bürgermeister Häupl eine grundlegende Reform der Parkraumbewirtschaftung noch vor dem Sommer versprochen wurde, verkommt die Verhaltensweise der Stadtregierung immer mehr zu einer Farce. Es hat den Anschein, als ob sich Rot-Grün durch Verbesserungen im Mikro-Bereich aus der Affäre ziehen wolle. Die ÖVP Wien wird weiterhin den Finger auf diese offene Wunde legen und dringend notwendige Reformen in der Verkehrspolitik, im Speziellen in der Parkraumbewirtschaftung einmahnen", so Stiftner abschließend.

