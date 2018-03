FP-Gudenus: Autoritären Türken-Premier in die Schranken weisen!

FPÖ fordert Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen und scharfe Verurteilung der staatlichen Gewalt

Wien (OTS) - Türken-Premier Tayyip Erdogan lässt sein Volk, das seit nunmehr fast drei Wochen für mehr Rechte auf die Straße geht, ohne mit der Wimper zu zucken von seinen Truppen mit Tränengas auseinander treiben und niederknüppeln. Die Anzahl der Verletzten und Schwerverletzten ist mittlerweile vierstellig. Mindestens vier Demonstranten wurden bei den Angriffen getötet. "Das belegt die despotisch-autoritären Züge Erdogans", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stv. Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, der für die Landtagssitzung am 27. Juni zwei konkrete Initiativen gegen diese blutige Niederschlagung des Wunsches nach Demokratisierung in der Türkei ankündigt: "In einem Antrag fordern wir, dass das brutale Vorgehen Erdogans gegen seine Bürger verurteilt wird, und im anderen, dass sich Wien dafür ausspricht, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort abzubrechen. Die Türkei wäre das Trojanische Pferd in der EU!"

Aus militärisch-strategischen und wirtschaftlichen Gründen sei die Türkei den Österreichern immer als Demokratie westlichen Stils verkauft worden. Gudenus: "Das wird durch die schrecklichen Vorkommnisse natürlich konterkariert." Er verweist darauf, dass die Freiheitliche immer schon vor Erdogan gewarnt hatten: "Er ist kein Demokrat. Das hat er auch selbst offen zugegeben, als er am 6. Dezember 1997 bei einer Wahlveranstaltung gesagt hat: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind."

Der Premier sei ein Islamist übelster Sorte. Die erste Partei, in der er aktiv war, wurde verboten, weil sie für die damalige Führung zu radikal-islamistisch war. Erdogan selbst fasste ein Politik-Verbot aus. Mit gesetzlichen Vorschriften versucht er heute, muslimische Lebensweisen vergangener Jahrhunderte wieder herzustellen und propagiert ungeniert die religiös motivierte Unterdrückung der Frau.

Mehr als 60 Journalisten sitzen wegen unliebsamer Berichterstattung hinter Gittern. Immer wieder gibt es unter kritischen Medienvertretern ungeklärte Todesfälle. "Einschüchterung und Gewalt sind keine Zeichen einer westlichen Demokratie, sondern genau das Gegenteil davon", so Gudenus, "wir sagen jedenfalls zu Erdogans brutalem Vorgehen gegen seine Bürger, die menschenrechtliche Grundrechte einfordern, ganz klar Nein. Österreich und die EU müssen ihm unmissverständlich klar machen, dass er sich damit selbst aus der westlichen Wertegemeinschaft herausgeschossen hat." (Schluss)

