Sarah Wiener, Josef Penninger, Ali Mahlodji und Robert Dornhelm zu Gast in "Stöckl."

Am 20. Juni um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Sarah Wiener, Josef Penninger, Ali Mahlodji und Robert Dornhelm.

Sarah Wiener - Die prominente Spitzenköchin will mit Genuss die Welt retten

"Schluss mit Massentierhaltung und Industrienahrung", fordert die bekannte Fernsehköchin Sarah Wiener. Sie will die Menschen wieder für regionale und nachhaltige Ernährung begeistern, denn "am Anfang steht der achtsame Umgang mit dem, was uns ernährt, und der Respekt davor", so die Mutter eines Sohnes und Inhaberin der Sarah Wiener GmbH. Steht das Engagement der Köchin für ein nachhaltiges Leben für sie selbst im Gegensatz zu ihrem Dasein als erfolgreiche und gewinnorientierte Unternehmerin? Und ist sie selbst eigentlich ein anstrengender Gast? Für ihre neue Reihe "Sarah Wieners erste Wahl" macht sich die Spitzenköchin ab 30. Juni jeweils am Sonntag um 17.05 Uhr in ORF 2 in insgesamt zehn Folgen auf die Suche nach den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel.

Josef Penninger - der Top-Genetiker feiert das zehnjährige Jubiläum des von ihm errichteten "Instituts für Molekulare Biotechnologie"

Unter der Devise "Kluge Köpfe braucht das Land" wurde der aus Österreich stammende Genetiker Josef Penninger 2001 von Kanada zurück nach Wien geholt, um das "Institut für Molekulare Biotechnologie" (IMBA) in Wien aufzubauen. Das Institut, das Penninger selbst als "Spielplatz für schlaue und kreative Köpfe" bezeichnet, gilt heute dank der dort errungenen bahnbrechenden Forschungsergebnisse als großer Hoffnungsträger bei der Bekämpfung schwerer Krankheiten wie etwa Brustkrebs. Dabei verfolgte Penninger, der als Erster in seiner Familie die Matura machte, eigentlich einmal einen ganz anderen Berufswunsch: Er wollte Fußballspieler werden.

Ali Mahlodji - Vom Tellerwäscher zum erfolgreichen Unternehmer: Ein Leben wie aus dem Bilderbuch?

Seine Geschichte beginnt alles andere als märchenhaft. Vertrieben aus dem eigenen Land, ein Vater, der an der Flucht zerbricht, und ein Jugendlicher, dem die ganze Welt offen steht und der dennoch nicht weiß, was er später einmal werden will. Anlässlich des am 20. Juni stattfindenden internationalen Flüchtlingstags spricht der gebürtige Iraner Ali Mahlodji über seine Fluchtgeschichte und warum seine Orientierungslosigkeit schließlich der Schlüssel zum heutigen Erfolg wurde. Mit seinem Start-up, der Internetplattform "Whatchado", schuf der 32-Jährige ein "Wikipedia der Lebensläufe", wie er es selbst bezeichnet.

Robert Dornhelm - Star-Regisseur Robert Dornhelm wagt sich auf neues Terrain: Er inszeniert seine erste Oper "La Bohème" bei den St. Margarethen Festspielen

Bereits 2008 verfilmte Dornhelm die Oper "La Bohème" mit Anna Netrebko und Rolando Villazón; nun inszeniert er aus demselben Stoff seine erste Oper, die am 10. Juli Premiere feiert. Vor der atemberaubenden Steinbruchkulisse bringt Dornhelm ein berauschendes Drama über Hochmut und Freizügigkeit auf die Bühne. Dem in Rumänien geborenen Filmregisseur ist der persönliche Kontakt zu seinem Team am Set besonders wichtig. Mit einem selbstgekochten Abendessen verwöhnt er seine Crew nach einem langen Arbeitstag.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at