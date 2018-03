Sebastian Kurz präsentiert "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" u.a. mit Wolfgang Hesoun, Frank Hensel, Karsten Benz

Start der dritten Ausbaustufe der Erfolgsinitiative des Staatssekretariats für Integration und des Österreichischen Integrationsfonds - Schwerpunkt: Ausbildung als Chance

Wien (OTS) - "Österreich bietet jungen Menschen so viele Möglichkeiten. Ob Lehre, Matura oder Studium: Wer eine ordentliche Ausbildung macht und sich engagiert, hat Erfolg", betonte Schirmherr Staatssekretär Sebastian Kurz am Mittwoch anlässlich der Präsentation der dritten Ausbaustufe der Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH des Österreichischen Integrationsfonds. Das Ziel von "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" ist es daher, die Bedeutung einer guten Ausbildung für den Lebensweg junger Menschen mit Migrationshintergrund aufzuzeigen und so Motivation für Engagement und Leistung zu schaffen.

Jeder kann Karriere machen!

Die Realität in Österreichs Schulen zeigt: Schüler/innen mit nicht-deutscher Muttersprache brechen nach der achten Schulstufe fast vier Mal so oft die Schule ab wie ihre deutschsprachigen Klassenkamerad/innen (14 % vs. 4 %). Die Folge: Ausländer/innen sind im Durchschnitt um 50 Prozent häufiger arbeitslos als Einheimische (6,5 vs. 9,5 %). "Durch den Fachkräftemangel haben junge Menschen auch mit einer Fachausbildung sehr gute Chancen, Karriere zu machen und so gutes Geld zu verdienen", betonte Kurz. Der Fokus von "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" liegt dabei auf den Bereichen, in denen die Wirtschaft auch konkreten Bedarf hat.

Lehrlinge sind Zukunft der Wirtschaft

Hochrangige Vertreter führender Konzerne unterstrichen bei der Präsentation die Bedeutung einer Ausbildung für den persönlichen Erfolg. Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun betonte: "Bei uns zählt Leistung, die Herkunft ist uns egal." REWE International-Vorstandsvorsitzender Frank Hensel sagte: "Wir beschäftigen Mitarbeiter aus 80 Ländern. Ohne fleißige Migranten gäbe es uns nicht." Jörg Schielin, Direktor der Spar-Akademie: "20 Prozent unserer Lehrlinge haben keinen österreichischen Pass. Und noch viel mehr haben einen Migrationshintergrund." AUA-Vorstand Karsten Benz:

"Wir sind stolz darauf, sehr international aufgestellt zu sein, und unterstützten ZUSAMMEN:ÖSTERREICH seit Beginn mit Überzeugung." McDonald's-Chef Andreas Schmidlechner: "Wir wissen, dass Lehrlinge unsere Zukunft sind, und verstehen ihre kulturelle Vielfalt als Bereicherung und Asset." Porr-Personalchef Stephan Walder: "In der Baubranche ist Vielfalt traditionell an der Tagesordnung. Wir sind stolz darauf, bei dieser Initiative dabei zu sein und so junge Menschen dazu zu motivieren, ihre Chancen in Österreich zu ergreifen."

Bereits 15.000 junge Menschen erreicht

Die Initiative "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" wurde 2011 von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz ins Leben gerufen, um Vorurteile rund um die Themen Integration und Zusammenleben abzubauen und Motivation zu schaffen. Seitdem ist "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" mit rund 300 ehrenamtlichen Integrationsbotschafterinnen und Integrationsbotschaftern in ganz Österreich unterwegs und hat mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Ab 19. Juni 2013 gehen Integrationsbotschafter im Rahmen von "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH - Deine Chance!" an Österreichs Schulen, um bei den Jugendlichen Bewusstsein für den Wert von Ausbildungen für ein erfolgreiches Leben zu schaffen.

Die nächsten Termine an Berufsschulen:

19. Juni - ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

mit der LBS 8 in Graz mit StS Sebastian Kurz

24. Juni - ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

mit der BS Eisenstadt mit StS Sebastian Kurz

25. Juni - ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

mit der BS Mollardgasse mit StS Sebastian Kurz

26. Juni - ZUSAMMEN:ÖSTERREICH

mit der BS für Maler und Kunstgewerbe mit StS Sebastian Kurz

