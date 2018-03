Mobilität im Alter: Der Zukunft auf der Spur!

Wien (OTS) - Internationaler Verkehrssicherheits-Kongress am 19. und 20. Juni 2013 bringt führende Experten und Wissenschaftler nach Wien, um zwei der brennendsten Zukunftsfragen der Verkehrssicherheitsarbeit zu diskutieren: Wie wird es sich auswirken, wenn in etwa 20 Jahren jeder dritte Verkehrsteilnehmer über 60 Jahre alt sein wird? Und was können wir tun, um auch im Alter eine selbstbestimmte Mobilität möglich zu machen?

Die frohe Botschaft der Statistik lautet: Wir werden immer älter. Bei guten Genen und gesundem Lebenswandel haben wir realistische Chancen, ein biblisches Alter zu erreichen. Die Bevölkerung nimmt zu, der Anteil der Senioren auch. In jedem Lebensabschnitt ändern Verkehrsteilnehmer ihr Mobilitätsverhalten und stellen unterschiedliche Anforderungen an die Verkehrssicherheitsarbeit. Besonders die zunehmende Gruppe der über 60-jährigen stellt die Verkehrssicherheitsarbeit vor neue Herausforderungen. Innovative Lösungen sind international gefragt und werden von Forschern und Experten aus verschiedenen Perspektiven und mithilfe moderner Technologien untersucht.

"Ich freue mich ganz besonders, dass wir in diesen zwei Kongresstagen international führende Experten in Wien zusammen bringen, um gemeinsam die Auswirkungen der Alterspyramide für die Verkehrssicherheit der Zukunft zu diskutieren", erklärt Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV. Beim internationalen KFV-Kongress "Mobility & Road Safety in an Ageing Society"- am 19. und 20. Juni im Palais Ferstel in Wien - stehen Studien zur Prävention von Unfällen, wie z.B. die Auswirkung von Ablenkung auf das Fahrverhalten, die Beobachtung der Blickrichtung auf das kognitive Fahrverhalten, Fahrzeugsicherheit, Frühwarnsysteme bei nachlassender Fahrleistung, Maßnahmen zur Erhöhung der Mobilität im Alter, Risikokompetenztrainings, Mobilitätsverhalten Stadt/ Land, Sicherheitsprobleme älterer Radfahrer und weitere interessante Themen im Zentrum der Diskussion.

"Mobilität ist keine Frage des Alters. Entscheidend ist die Sicherheit bei der Fortbewegung. Um auch den zukünftigen Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es neue innovative Lösungsansätze. Denn die Mobilität umfasst weit mehr als die räumliche Bewegung - sie ist auch eine Möglichkeit, geistige, soziale und kulturelle Grenzen zu überwinden", so Thann.

Langlebigkeit und Alterung als Herausforderung der Zukunft

"Leben und Altern ist eines der faszinierendsten und auch existenziell berührendsten Menschheitsthemen. Langlebigkeit und Alterung werden die größte und folgenschwerste gesellschaftliche Umwälzung seit Jahrtausenden bewirken - und die wichtigsten politischen Herausforderungen und Nachhaltigkeitserfordernisse während der nächsten Jahrzehnte bedeuten", so Prof. Dr. Bernd Marin, Executive Director des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung Wien. "Die Forschung, die sich mit Fragen des Alter(n)s und Perspektiven der gesellschaftlichen Alterung befasst, ist sowohl national wie auch international sehr zersplittert - obwohl innerhalb der einzelnen voneinander weitgehend abgeschotteten Disziplinen meist gut aufgestellt. Damit ist der effektive Wissenstransfer in Politik und Gesellschaft erschwert und die Wirksamkeit der Alternsforschung nicht nur in Österreich geschwächt. Eine interdisziplinäre Vernetzung wie dieser Kongress ist deshalb eine wesentliche Initiative, um Resultate sichtbar und wirksam zu machen", schließt Marin.

