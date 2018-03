BenQ Solar stellt hoch effiziente Gesamtlösungen für den europäischen Wohnbaumarkt vor

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - Um der nennenswerten Nachfrage nach Solarprodukten für den Wohnbau zu entsprechen, gab BenQ Solar, die weltweit führende Marke für Solarlösungen, heute bekannt, man habe erfolgreich zuverlässige Gesamtlösungen mit hohem Mehrwert für Eigenheimbesitzer im europäischen Solarmarkt entwickelt.

BenQ Solar ging eine Partnerschaft mit IRFTS, dem für die EASY ROOF EVOLUTION Systeme bekannten Spezialisten, für die Entwicklung eines exklusiven, gebäudeintegrierten Photovoltaik-(BIPV)-Montagesystems für Kunden in Frankreich und den Beneluxländern ein, das auf dem mit 20 % hoch effizienten SunForte Modul aufbaut.

In Italien wird AC Unison, die hoch performende und integrierte Gesamtlösung mit einem Wechselstrommodul auf den Markt gebracht. Das System besteht aus einem hoch effizienten polykristallinen Modul mit eingebautem Mikrowechselrichter sowie einer webbasierten Überwachungsplattform und ist in der Lage, 5 bis 20 % mehr Energie zu erzeugen, als konventionelle Produkte. Selbst bei teilweisem Schatten ist die Leistung hervorragend. Das echte Plug-and-play-Design erlaubt es, die Installationszeit um bis zu 50 % zu reduzieren. Da kein Hochspannungsgleichstrom vorhanden ist, werden sowohl die Installation als auch der Betrieb durch Eigentümer erheblich sicherer.

BenQ bietet aber auch hoch effiziente Gleichstromlösungen mit Rückkontakt-Solarzellentechnologie an. Die SunForte Modulserie ist mit über 20 % hoch effizient und ist damit ein Produkt der neuen Generation, das mit transformatorlosen Wechselrichtern und Hochspannung kompatibel ist. Die Paneele des gebäudeintegrierten Photovoltaik-(BIPV)-Montagesystems EASY ROOF EVOLUTION verfügen über eine 10-jährige Produktgarantie von IRFTS.

Als wichtigen Bestandteil der Gesamtlösung bietet BenQ Solar ein intelligentes Stromspeichersystem an, das nach Kundenwunsch entweder mit Blei-Säurebatterien oder Lithium-Ionen-Batterien geliefert wird. Damit können Anwender Strom besser kontrollieren und den Eigenverbrauch effektiv steigern.

Um seine Kunden schneller bedienen zu können, liefert BenQ Solar die hoch effizienten und nach europäischen Qualitätsstandards hergestellten PV-Module aus seiner Produktionsstätte in der Tschechischen Republik. Sie sind herzlich eingeladen, sich über alle Solargesamtlösungen für den Wohnbau auf Stand A1.556 auf der Intersolar Europe 2013 selbst ein Bild zu machen!

Über BenQ Solar

BenQ Solar ist ein Geschäftsbereich von AU Optronics Corp. AU Optronics produziert und vertreibt seine FV-Produkte weltweit unter der Solar-Produktmarke BenQ Solar. Als Gesamtlösungsanbieter ist BenQ Solar auf die Bereitstellung hoch effizienter Solarlösungen für Kunden im privaten Wohnbau sowie Unternehmenskunden und Versorgungsbetriebe spezialisiert. BenQ Solar ist stolz, mit seiner kompletten Solarwertschöpfungskette, welche die Herstellung von Polysilizium, Ingots, Wafern, Modulen und Systemen umfasst, unübertroffene Qualität und zuverlässige Leistung bieten zu können, und hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich zahlreiche große Solarstromprojekte in Europa, Asien und Afrika abgewickelt. Die Produkte von BenQ Solar erfüllen und übertreffen international anerkannte Standards, wie JET, JPEC, IEC, UL, MCS und CEC. Besuchen Sie bitte BenQSolar.com.

Über AU Optronics

AU Optronics Corp. (AUO) ist einer der weltweit führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. AUO verfügt über eine umfassende Palette von Panels verschiedener Größen, von 1,5 bis 65 Zoll, und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Gestützt auf umfangreiche Erfahrung bei Forschung und Entwicklung sowie mit der Herstellung entwickelt AUO laufend moderne Displaytechnologien der nächsten Generation. AUO hat seinen Markt im Jahr 2008 auf erneuerbare Energien ausgeweitet. Durch den Bau einer vertikal integrierten, hocheffizienten Solar-Wertschöpfungskette bietet AUO seinen Kunden hocheffiziente Solarlösungen. AUO beschäftigt derzeit über 45.000 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Taiwan, auf dem chinesischen Festland, in den USA, Japan, Südkorea, Singapur, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Darüber hinaus ist AUO der erste reine TFT-LCD Hersteller, dem eine Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) gelang. AUO wurde außerdem in drei aufeinanderfolgenden Jahren, von 2010 bis 2012, in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen. AUO erwirtschaftete im Jahr 2012 einen Umsatz von NT$ 378,5 Milliarden (US$ 13,03 Milliarden). Weitere Informationen finden Sie auf AUO.com.

*Wechselkurs für die Umrechnung des Jahresumsatzes 2012: 29,05 NTD :

1 USD

Web site: http://BenQSolar.com/ http://auo.com/

