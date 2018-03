Bartenstein: Projekte zum Schutz vor Hochwasser beschleunigt umsetzen

ÖVP-Infrastruktursprecher verweist auf ÖVP-SPÖ-Antrag im Verkehrsausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich war heuer von einem nicht vorhersehbaren Jahrhunderthochwasser betroffen, das schlimme Verwüstungen verursacht und sogar Menschenleben gefordert hat. Wir setzen heute im Ausschuss für Verkehr ein klares Signal, die in einer 15a-Vereinbarung vorgesehenen Projekte zum Schutz vor Hochwasser zu beschleunigen, stellte heute, Mittwoch, der ÖVP-Sprecher für Infrastruktur und Verkehr Abg. Dr. Martin Bartenstein fest. Es ist wichtig, den Betroffenen Schutz und Hilfe auch für die Zukunft anzubieten. Dazu wird heute ein ÖVP-SPÖ-Antrag beschlossen.

Konkret wird in der heutigen Sitzung zu der bereits bestehenden eine weitere 15a-Vereinbarung über Vorhaben des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau zwischen dem Bund und den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und Wien geschlossen. Der Bund stellt finanzielle Mittel für die Umsetzung bzw. Fortführung von 20 Hochwasserschutzprojekten an der Donau zur Verfügung. Das Gesamtvolumen der Projekte beträgt für 2017 bis 2023 rund 255,1 Millionen Euro, von denen der Bund 50 Prozent trägt. Für die ersten fünf Jahre 2017 bis 2021 sind dabei insgesamt jährliche Auszahlungen von rund 37 Millionen Euro vorgesehen. Die Länder übernehmen 30 Prozent, Gemeinden und Interessenten 20 Prozent.

Um die Vorhaben im Bereich der österreichischen Donau sowie die Abwicklung der geplanten Projekte zu beschleunigen, wird zusätzlich ein ÖVP-SPÖ-Antrag beschlossen. Mit diesem Antrag werden die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung ersucht, "in Verhandlungen mit den betroffenen Bundesländern einzutreten, um eine Vorziehung der in der zweiten Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über Vorhaben des Hochwasserschutzes im Bereich der österreichischen Donau für 2016 bis 2023 geplanten Projekte und der dafür notwendigen Vorziehung der Finanzierung zu erreichen. Das Ziel der Verhandlungen sollte sein, dass Projekte beschleunigt umgesetzt werden können und so bald als möglich, jedenfalls vor dem bisherigen Ziel 2023, eine vollständige Ausfinanzierung aller 34 Projekte gewährleistet wird."

