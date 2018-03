FP-Gudenus: Rechnungsabschluss ist eine Bankrotterklärung von Rot-Grün

Um weiteren Schaden von den Bürgern abzuwenden, muss diese unsoziale Verlierer-Koalition abdanken!

Wien (OTS) - Für sich selbst und ihre Günstlinge lassen SPÖ und Grüne Milch und Honig fließen. Den Bürgern hinterlassen sie verbrannte Erde - Rekord-Gebührenwucher, Rekord-Verschuldung und Rekord-Arbeitslosigkeit. "Das Ergebnis der von den Grünen mitgetragenen roten Misswirtschaft ist dramatisch", sagt Wiens FPÖ-Klubchef und stv. Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "320.000 Menschen müssen ihr Leben in Armut fristen. Die Anzahl der Mindestsicherungsempfänger ist seit dem Jahr 2000 von 42.000 auf 144.000 explodiert. Das ist Politik gegen die Bürger und die können wir uns nicht mehr leisten."

Im Vergleich zu 2010 presse Rot-Grün 1,1 Mrd. Euro mehr aus den Bürgern heraus. Obwohl Rot-Grün viel mehr eingenommen hätte als 2010, stiegen die Schulden weiter an. "In nur zwei Jahren hat sie die Verlierer-Koalition um mehr als 1,3 Milliarden Euro gesteigert", so Gudenus, "zu den offiziellen Schulden kommen noch die in ausgelagerten Bereichen versteckten - im KAV etwa 350 Mio. oder bei Wiener Wohnen bald drei Mrd. Euro."

Trotz brutaler Einnahmenmaximierung und 320 Millionen Euro neuer Schulden gehe es mit Wien bergab. Wirtschaftswachstum, Anzahl der Insolvenzen, Wirtschaftsstandort oder Kaufkraft - in allen Bereichen verliere Wien an Boden. Investitionskürzungen hätten zu Rekord-Arbeitslosigkeit geführt. Gudenus: "Da macht sich die SPÖ etwa für leistbares Wohnen stark, streicht aber die Wohnbauförderung von 622 Mio. Euro im Jahr 2010 auf 502 Mio. im Jahr 2012 zusammen." Zudem würden heimische Arbeitnehmer seit der Ostöffnung von Ausländern verdrängt. Gudenus rechnet vor: "Im 1. Quartal wurden in Wien heuer 3.604 Jobs im unselbständigen Bereich geschaffen, aber 8.535 Ausländer haben eine Beschäftigung gefunden. 4.931 Wiener sind also verdrängt worden."

Das Geld versickere in Fehlspekulationen, Skandalen, Korruption und Freunderlwirtschaft. Verunglückte Franken-Spekulation würden nun mit 307 Mio. Euro schlagend. Bei Skandalen - Stichworte Spitäler, Stadthallenbad, Stadtwerke, Fernwärme oder Media Quarter - hätten weitere hunderte Millionen verschlungen. In Sachen Privilegien und Freunderlwirtschaft verweist Gudenus auf Alexander Van der Bellen, dem zusätzlich zum Abgeordnetengehalt und zur Pension, insgesamt mehr als 12.000 Euro, auch noch ein 210.000 Euro-Budget für eine Null-Leistung zur Verfügung gestellt werde oder die Radagentur, die um 1,5 Mio. Euro pro Jahr als grüne Job-Fabrik dient. Gudenus: "Und die Millionen, die an dubiose Vereine ausgeschüttet werden, in deren Vorständen sich rote und grüne Funktionäre tummeln, überblickt keiner mehr, nicht einmal Rot-Grün selbst." (Schluss)

