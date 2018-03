BZÖ-Petzner fordert Offenlegung der ORF-Gagen

Wien (OTS) - Im Vorfeld der ORF-Stiftungsratssitzung, in der ein großes Sparpaket vor allem zu Lasten des ohnehin schwächelnden Programmes beschlossen werden soll, fordert heute BZÖ-Mediensprecher NRAbg. Stefan Petzner eine lückenlose Offenlegung der ORF-Gagen inklusive des üppigen Zulagensystems und der großzügigen Prämienregelungen.

"Während von den einzusparenden 80 Millionen Euro gleich die Hälfte beim Programm hereingeholt wird, lebt vor allem die ORF-Chefetage mit all ihren weißen Elefanten weiter in Saus und Braus, während die kleinen und freien Mitarbeiter mit einem Bettel abgespeist werden. Es ist wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigbar, dass ein Großteil der fix angestellten ORF-Mitarbeiter Beamtenstatus genießt, Hofrats-Gehälter kassiert und von Privilegien profitiert, die an die übelsten Zeiten der verstaatlichten Industrie erinnern. Eine lückenlose Offenlegung dieses Verstaatlichten-Systems am Küniglberg muss ein erster Schritt in Richtung einer Totalreform des Systems ORF sein. Das Verstaatlichten-System im ORF muss ein Ende haben", erklärt Petzner und verweist dabei auf die griechische Regierung, die die Gehälter und Gagen der führenden ERT-Mitarbeiter offengelegt hat. "Wenn etwa ein bestimmter ORF-Anchorman mit seiner Apfelsaft-Fraktion, wie sie intern genannt wird, dauernd von der Politik Transparenz einfordert, dann soll er selbst mit gutem Beispiel vorangehen und sein Gehalt offenlegen - so wie es die Politik auch getan hat", ergänzt Petzner.

Ein sinnvolles Sparpaket müsse den Hebel beim System ORF selbst ansetzen und nicht beim Programm und beim Zuschauer. "Alles andere ist abzulehnen." Petzner weiter: "Passiert das nicht, wird auch einmal zu prüfen sein, ob der ORF überhaupt noch eine Gebührenlegitimation mangels Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrages besitzt. Mittlerweile bestehen berechtigte rechtliche Zweifel dran. Es wäre daher eine spannende Aufgabe, diese Frage auf dem Rechtsweg einer Klärung zuzuführen und damit die vom BZÖ geforderte Entstaatlichung und Abschaffung der Gebühren einzuleiten", schließt Petzner.

