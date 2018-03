Lueger: Familienpaket bringt Verbesserungen für alle Familien

Mehr Geld für Frühförderung erhöht Chancengleichheit

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Bereichssprecherin für Kinder und Jugend, Angela Lueger, begrüßte am Mittwoch im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst das von der Regierung vorgestellte Familienpaket. Es sei erfreulich, dass die Mittel dort eingesetzt werden, wo sie familienpolitisch wirklich gebraucht werden. "In den nächsten vier Jahren gezielt Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand zu nehmen sowie die Familienbeihilfe zu erhöhen und zu vereinfachen sind eine wichtige Entscheidung im Sinne der Kinder und Eltern", erklärte Lueger. ****

Die Kinder- und Jugendsprecherin unterstrich die doppelt positiven Effekte des Ausbaus von qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung gerade für die kleinsten Kinder: "Einerseits kann das Angebot an Kinderbetreuung besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse berufstätiger Eltern abgestimmt werden. Gleichzeitig liegt in der frühkindlichen Förderung auch ein wichtiger Schlüssel für Chancengleichheit im gesamten Bildungsweg, daher treten wir seit Jahren dafür ein, mehr Geld in den Ausbau zu stecken", so Lueger. (Schluss) mo/ph/mp

