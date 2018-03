Jarolim/Wittmann ad Vizekanzler: Gebühren senken im Justizbereich

Justizressort macht über 100 Mio. Euro Gewinn mit Gebühren

Wien (OTS/SK) - Zu der von der ÖVP-Spitze geforderten Gebührensenkung für die österreichische Bevölkerung unterbreiten SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim und SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann dem Vizekanzler folgenden Vorschlag: Da das Justizressort einen Gewinn von über 100 Mio. Euro an Gebühren einnimmt, wäre es sinnvoll, genau in diesem Bereich mit einer Gebührensenkung zu beginnen. "Es stellt sich die Frage, warum der Vizekanzler seine Idee des Gebührensenkens nicht bei seiner Justizministerin durchsetzt. Das wäre eine große Chance, zumal die Gewinne für das Ressort beträchtlich sind", so Wittmann und Jarolim unisono. ****

Die Gebührensenkung im Justizbereich hätte positive Auswirkungen für die Bevölkerung, zumal sich viele Bürgerinnen und Bürger, die keine Rechtsschutzversicherung haben, scheuen einen Prozess anzustreben. "Zu hohe Gebühren sind natürlich ein gewisses Hindernis im Zugang zum Recht", so Jarolim. Wittmann betont, dass ein Gebührenhaushalt ausgeglichen sein soll und nicht gewinnbringend. Daher wäre es einfach, bei einem Gewinn von 100 Millionen Euro die Gebühren in einem ersten Schritt zu senken. "Wir warten auf eine Antwort des Vizekanzlers", so Jarolim und Wittmann abschließend. (Schluss) ah/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493