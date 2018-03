16.000 Gäste beim Naturgartenfest in Laxenburg

Sobotka: Für jeden etwas dabei

St. Pölten (OTS/NLK) - Am vergangenen Wochenende, 15. und 16. Juni, konnten beim Naturgartenfest der Aktion "Natur im Garten" im Schlosspark Laxenburg rund 16.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. "Ob bei der professionellen Beratung der Expertinnen und Experten von 'Natur im Garten' oder beim abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm - beim Naturgartenfest in Laxenburg war für jeden etwas dabei", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka.

Konkret wurden vor Ort diverse kulinarische Angebote von "So schmeckt Niederösterreich", Schaukochen mit NÖ Seminarbäuerinnen, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Kindermusiktheater oder auch Spiel- und Bastelstationen, Beratung zum Thema Garten durch die Expertinnen und Experten der "Natur im Garten Akademie", oder auch Entspannung in den Ruhe- und Lesezonen des "Gartensommers Niederösterreich" und der Aktion "Zeit Punkt Lesen" geboten. Gartenzubehör und Pflanzen konnten erstanden und mit nach Hause genommen werden. Weiters wurden eine Ballonfahrt sowie Hängematten verlost und Landeshauptmann-Stellvertreter Sobotka nahm die Verleihung der Auszeichnung für "Natur im Garten"-Gemeinden statt. Hierbei handelt es sich um Gemeinden, die ihre öffentlichen Grünräume nach den Kriterien der Aktion "Natur im Garten" pflegen.

