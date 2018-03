Kommen Sie zum Gipfeltreffen der österreichischen Exportwirtschaft

Am 20. Juni geht der 11. Österreichische Exporttag der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in der Wirtschaftskammer Österreich über die Bühne

Wien (OTS/PWK430) - Morgen (Donnerstag, 20.6.2013) ist die Welt zu Gast in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Unter dem Motto "Meet the world" geht der 11. Österreichische Exporttag der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ, die größte Export-Informationsveranstaltung des Landes über die Bühne.

Das Programm ist auch heuer sehr hochkarätig und umfangreich:

geboten werden u.a. individuelle Beratungsgespräche mit 71 österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus aller Welt. Diese Treffen sind eine ideale Möglichkeit, um sich einen Überblick über Geschäftschancen und Entwicklungen in den einzelnen Auslandsmärkten zu verschaffen oder aber um individuelle Anliegen und Wünsche zu besprechen.

Keynote-Speaker des Exporttages ist heuer Georg Jungwirth, Professor an der Fachhochschule Campus 02. Er gilt als ausgewiesener Experte bei der Erforschung der Erfolgsfaktoren und Strategien mittelständischer österreichischer Weltmarktführer (Hidden Champions) und reüssierte zuletzt als Studienautor über Hidden Champions aus Österreich. Mit seinem Vortrag zum Thema "Mittelständische Exportweltmeister aus Österreich: Die Erfolgsfaktoren der Hidden Champions" wird er erklären, warum diese - in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannten Weltmarktführer - in ihren Nischen international so bedeutend sind. Gleichzeitig wird er konkrete Handlungsempfehlungen für andere mittelständische Unternehmen geben, wie diese auf Basis seiner Erkenntnisse die eigene Situation analysieren können und zeigt Ansätze zur Verbesserung der Marktposition im globalen Wettbewerbsumfeld auf. Zahlreiche spannende Podiumsdiskussionen mit erfolgreichen Exporteuren, interessante Workshops zu wichtigen Aspekten des Exportgeschäfts (im Fokus stehen Wachstumsmärkte, Hoffnungsbranchen, Exportabsicherung/-finanzierung, u.v.m.) sowie 45 Informationsstände von exportnahen Dienstleistern zählen zu den weiteren Highlights an diesem Tag. "Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA möchte mit dem Exporttag zeigen, dass österreichische Unternehmen bei der Bearbeitung von Auslandsmärkten nicht alleine sind, sondern von erfahrenen Dienstleistern sowie den Experten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA begleitet werden", bekräftigt AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Leiter Walter Koren. (BS)

