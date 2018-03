VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Klares Nein zu "ewigem Provisorium"

Wien (OTS) - "Offensichtlich soll die Testphase zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße bis zum St. Nimmerleinstag gehen. Die österreichische Lösung des "ewigen Provisoriums" lehnen wir entschieden ab", so der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger in einer kurzen Reaktion.

Fritz Aichinger: "Laut einem Antrag der SPÖ soll trotz der Testphase an den vorweihnachtliche Einkaufssamstagen die bisherige Regelung beibehalten werden. Diese sieht vor, dass die gesamte Mariahilfer Straße für den Individualverkehr gesperrt wird. Ganz offensichtlich ist bereits zwischen der Vizebürgermeisterin und den beiden Bezirksvorstehern akkordiert, dass die Testphase über das Jahr 2013 hinausgeht."

"Wir werden morgen in den Bezirken Mariahilf und Neubau Anträge einbringen, die Testphase auf das heurige Jahr zu begrenzen und noch im Jahr 2013 die Befragung der Bevölkerung durchzuführen, bei der auch eine Ja/Nein Frage enthalten sein muss. Angesichts der Weigerung, der betroffenen Bevölkerung die Letztentscheidung zu überlassen und den vielen Ungereimtheiten bzw. offenen Fragen haben die Grünen jeglichen Anspruch verwirkt, für Bürgerbeteiligung und Transparenz in dieser Stadt zu stehen", so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at