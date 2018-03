Terminaviso: Vom Hugo zum Deo - Naturkosmetik selbst herstellen

Wien (OTS) - Wie Sie Ihre eigene Pflegeserie herstellen, die so natürlich ist, dass Sie sie auch essen können, erfahren Sie in diesem Kurzworkshop für JournalistInnen. Sie zaubern aus einem alkoholfreien Hugo ein Deodorant und rühren eine Schneewittchen-Creme an, die nicht nur köstlich schmeckt, sondern auch die Haut seidenweich macht. Alle hergestellten Produkte können Sie mit nach Hause nehmen. Als Einstieg erhalten Sie Informationen über Naturkosmetik und ihre Inhaltsstoffe, und "die umweltberatung" präsentiert den neuen Folder "Naturkosmetik selbst gemacht". Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen - Anmeldung ist erforderlich.

o Zeit: Dienstag, 25. Juni 2013, 9:30 Uhr bis ca. 10:45

o Ort: "die umweltberatung", 1100 Wien, Buchengasse 77, 4. Stock

Ihre Gesprächspartnerinnen

o Mag.a Andrea Husnik, "die umweltberatung"

o Gabriela Nedoma, Naturkosmetikexpertin

o Erreichbarkeit

o U1 Station Reumannplatz, von dort 300 Meter zu Fuß

o (Wegzeit von der U1-Station Karlsplatz inklusive Fußweg nur 12 Minuten)

Anmeldung

Bitte um rasche Anmeldung zu diesem Workshop für JournalistInnen -die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt.

"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

