Kärntner Exportpreis 2013: And the winners are...

Mit einem stimmungsvollen Galaabend und glücklichen Gewinnern ging der Exporttag 2013 am Dienstag zu Ende.

Klagenfurt (OTS) - Bei der hochkarätigen Exportgala, die traditioneller Weise den Höhepunkt eines äußerst informativen und gut besuchten Exporttages bildete, zeichneten am Dienstagabend Franz Pacher, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, und Peter Gauper, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten, die besten Kärntner Exporteure aus. Der Exportpreis würdigt alljährlich das Engagement heimischer Unternehmer, die durch ihren erfolgreichen Einsatz auf internationalen Märkten den wirtschaftlichen Aufschwung in Kärnten sichern. Die Kärntner Export-Sieger sind:

Haslinger Stahlbau GmbH (Kategorie Großbetriebe)

Fischer Edelstahlrohe Austria GmbH (Kategorie Mittelbetriebe)

M.Wulz Anlagenbau (Kategorie Kleinbetriebe)

PV-Invest GmbH (Kategorie Dienstleistungsexporteure)

Individualität und Flexibilität verhindern die Angst vor der Zukunft

Markus Hengstschläger, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik und international anerkannter Grundlagenforscher, begeisterte zuvor die rund 190 Besucher mit seinem Impulsreferat: "Demnach ist der Durchschnitt die größte Gefahr für eine erfolgreiche Zukunft, weil er keine Spitzenleistungen zulässt. Vielmehr sind Individualität und Flexibilität der Schlüssel zum Erfolg", sagte Hengstschläge und betonte: "Es gibt etwas, was wir in diesem Land wirklich wieder brauchen, um uns den Fragen der Zukunft zu stellen, und das ist eine ordentliche Portion Mut."

Export ist die wichtigste Säule der heimischen Wirtschaft

Franz Pacher betonte, dass schon jetzt Kärntens Unternehmer rund sieben Milliarden Euro im Export, also im Auslandsgeschäft erwirtschaften würden: "Der Außenhandel ist und bleibt damit der Wachstumsgenerator in Kärnten: Jeden zweiten Euro macht Kärnten im Ausland!" Peter Gauper unterstrich, dass die Leistungen der Kärntner Exportwirtschaft kann gar nicht genug gewürdigt werden könnten: "Mit ihren Erfolgen sorgen diese Unternehmen für Wachstum und Jobs. Raiffeisen betreut in Kärnten die Hälfte der insgesamt 27.000 Kärntner Unternehmen."

Die Welt zu Gast in Kärnten

Dieses Jahr waren 29 Wirtschaftsdelegierte aus 6 Kontinenten in Klagenfurt und es wurden über 200 bilaterale Gespräche mit Exportinteressierten geführt. 120 Unternehmer nahmen tagsüber an verschiedenen Export-Workshops teil.

