Großes Internetportal für Energiebranche wird von DMG Events neu aufgelegt

London (ots/PRNewswire) - Letzte Woche gab DMG Events (die Veranstaltungsabteilung von Daily Mail General Trust plc) die Wiedereinführung von "Gastech News" bekannt, einer speziellen Website für Experten der Energiebranche, deren Schwerpunkt auf dem Bereich der Kohlenwasserstoffe liegt.

Die frei zugängliche Seite bietet Original-, Exklusiv- und Multimedia-Inhalte in zweiwöchentlichem Newsletter-Format und erörtert Themen rund um die Öl- und Gasbranche mit besonderem Schwerpunkt auf dem Erdgas-Geschäft. Die Seite wird eine der grössten und renommiertesten internationalen Branchenkonferenzen und -ausstellungen von DMG Events unterstützen: die "Gastech". Bereits seit 1972 bringt die Gastech Tausende Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik zusammen, die in den Bereichen Erdgas und Kohlenwasserstoffe tätig sind, um Neuigkeiten, Erfahrungen und Fachwissen auszutauschen. Im März 2014 wird die Veranstaltung in Seoul (Südkorea) stattfinden.

Der hoch angesehene Energiewirtschaftsjournalist und Kommentator Alex Forbes hat die Rolle des Mitherausgebers übernommen und sorgt so im Rahmen der Wiedereinführung für ein aussergewöhnliches Mass an Einblicken und Erklärungen zu den grössten Problemen der Branche. Jedes Problem wird ausführlich in Form von exklusiven Artikeln und Interviews behandelt. Des Weiteren geht es um folgende Themen:

"Untersuchung des Durchbruchs der Flüssigerdgasexporte aus den Vereinigten Staaten nach Japan"; "Zwischen den Zeilen des jüngsten 'Welt-Energieberichts' von BP lesen"; "Wie konnte die chinesische Sinopec Corporation so erfolgreich wachsen" und "Welche Rolle spielt das Erdgas im zukünftigen Energiemix der wachsenden Volkswirtschaften Asiens".

Gavin Sutcliffe, Head of Content bei DMG Events, erklärt:

"Uns ist bewusst geworden, wie wertvoll eine Plattform für exklusive Originalinhalte und Meinungsartikel für die Branche ist, weswegen wir uns nicht einfach unter die Dutzenden Nachrichtendienste für Energiewirtschaft einreihen wollten. Unsere Interviews, Artikel, Umfragen und Kolumnen und exklusiven Video-Uploads von Präsentationen der Gastech-Konferenz bieten unserer Kundenbasis beispiellosen Wert, der ihnen vollständig kostenlos zur Verfügung steht. Ausserdem wollten wir für diejenigen etwas von bleibendem Wert schaffen, die unsere branchenführenden Veranstaltungen und Konferenzen bereits kennen und die den Dialog und den Kontakt mit Branchenkollegen im Laufe des Jahres fortsetzen möchten."

Besuchen Sie die Website: http://www.gastechnews.com

