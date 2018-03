Sima: Abkühlung für die Kids auf sechs Wiener Wasserspielplätzen

Kostenloser Wasserspaß und kühles Nass mitten in der Stadt.

Wien (OTS) - Teiche, Bäche, Sandbuchten, Hängebrücken, Rutschen und Wasserfälle - das alles und noch mehr bieten die Wasserspielplätze in Wien. Sechs dieser beliebten Spielplätze gibt es bereits in Wien. Entwickelt und betreut werden die Wasserspielplätze von den Wiener Stadtgärten (MA 42).

"Unsere Wasserspielplätze haben die Herzen der Kids im Sturm erobert. Pritscheln, Plantschen, Sand und Gatsch üben auf alle Kinder eine große Faszination aus", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima über die hohe Akzeptanz der Wasserspielplätze bei den WienerInnen. "Gerade an Hitzetagen wie diesen ist es mir ein großes Anliegen, dass Kinder in Wien kostenlos und mitten in der Stadt an sicheren Orten im Freien verbringen können, wo es Abkühlung und Wasserspaß gibt und wo sie sich austoben können", so Ulli Sima weiter.

Alle Wasserspielplätze verfügen auch über Liegebereiche mit Wiesen und Möbel, auf denen sich die Eltern erholen und das Treiben der Kids entspannt beobachten können.

Wasserspielplatz auf der Donauinsel: Der Erste

Der Wasserspielplatz auf der Donauinsel in Wien 22 wurde 2004 errichtet und war der erste Wasserspielplatz in Wien. Auf 5.000 Quadratmetern können dort die Kinder plantschen und sich austoben. Für Kleinkinder gibt es einen abgezäunten Spielbereich mit speziell auf das Alter abgestimmten Wasserspielgeräten in einer Riesensandkiste, geschützt durch ein großes Sonnensegel. Die Größeren können als Ingenieure werken, Sanddämme bauen, das Wasser aufstauen oder bei den Bächen spielen. An Wasserrädern, verschiedenen Pumpen und Wasserfällen kann spielend mit dem Wasser experimentiert werden. Mutigen Kapitänen bietet der Wasserspielplatz eine Seilfähre über einen Teich sowie eine Hängebrücke.

Wasserspielplatz Wasserturm: Der Größte

Der 15.000 Quadratmeter große Wasserspielplatz beim Wasserturm am Wienerberg in Wien 10 ist der größte Wasserspielplatz Europas und auf einem unterirdischen Wasserbehälter von Wiener Wasser gebaut. Im Sommer 2011 eröffnet, ist der Wasserspielplatz Wasserturm ein voller Erfolg: Rund 200.000 BesucherInnen haben seit seiner Fertigstellung den Spielplatz genutzt.

Ein Erlebnispfad stellt den Weg des Trinkwassers von den Alpen bis nach Wien nach. Wasserfälle, Bäche und ein See, die durch eine Hängebrücke und zwei Seilfähren verbunden sind, vermitteln Wassererleben wie in der Natur. Der große See kann mit zwei Seilfähren durchquert werden. An den Ufern und in den kleinen Buchten können sich die Kids in der "Gatschzone" austoben und nach Herzenslust plantschen und gatschen. Ein besonderes Highlight ist der sechs Meter hohe Wasserturm zum Klettern und Rutschen, der dem Original nachempfunden wurde. Und damit die Kids nicht voll Sand und Erde nach Hause gehen müssen, gibt es eine eigene "Kinderwaschstraße".

Sechs Wasserspielplätze gibt es in Wien

Neben der Donauinsel und am Wienerberg gibt es noch vier weitere kleinere Wasserspielplätze in Wien. Diese liegen an der Liesing im 10. Bezirk, im Max-Winter-Park im 2. Bezirk, im Theodor-Körner-Park im 12. Bezirk und am Leberberg im 11. Bezirk.

Wasserspielplatz an der Liesing in Wien 10

Der Wasserspielplatz in Unterlaa am Liesingbach auf einer Größe von rund 4.000 m2 entführt die Kinder spielerisch in die Welt der Piraten. Eröffnet wurde er 2005. Ein Flussbett zieht sich durch die gesamte Landschaft und lädt in verschiedenen Spielräumen zum Herumtollen und Entdecken ein. Das Wasser kann von den Kindern mit Hilfe einer Pumpe in das Flussbett geleitet werden. Im Piratenhafen "Port Unterlaa" finden Kinder eine Seemanns-Spelunke, ein Piratengefängnis, eine große Schatzkarte sowie die Schiffsmole.

Max-Winter-Park in Wien 2

Der ehemalige Kinderfreibadbereich im Max-Winter-Park im Stuwerviertel auf einer Fläche von rund 8.800 m2 wurde 2008 in einen Abenteuerspielplatz umgestaltet, mit Hügel, Aussichtsturm mit Rutsche und einen Bachlauf, der in einer Sand-Matschzone endet. Wasserspiralen und Wasserfontänen sorgen für Abkühlung und jede Menge Wasserspaß.

Theodor-Körner-Park in Wien 12

Die alte Meidlinger Parkanlage wurde 2006/2007 nach Wünschen von Schülerinnen und Schülern kinder- und jugendfreundlich umgestaltet. Herzstück des neuen Theodor-Körner-Parks ist der sogenannte Wasserwald, ein Wasserspielplatz auf rund 6.500 m2 der besonderen Art.

Der Wasserspielplatz am Leberberg in Wien 11, neben Skaterplatz und Beach-Volleyballplatz, wurde 2010 eröffnet. Wasserspiel- und -sprühgeräte, ein spritzender Wal, ein Pelikan und Wasserkanonen versprechen Abkühlung an heißen Sommertagen. Eine Robinson-Crusoe-Insel sowie Steher in Palmenform sorgen für karibisches Flair.

Alle Wasserspielplätze sind von Ende April bis Ende September täglich bis zum Einbruch der Dunkelheit (spätestens aber bis 21 Uhr) geöffnet.

