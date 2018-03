Wirtschaftsverband Niederösterreich will mehr Kleinkredite für Betriebe

Präsident Günter Ernst: "Erfolgreiches System der Mikrokredite muss ausgebaut werden"

St. Pölten (OTS) - "Den kleinen Unternehmen muss die Finanzierung wichtiger Vorhaben durch einen Ausbau des Mikrokredit-Programms erleichtert werden", verlangt der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich (SWV NÖ), KommR Günter Ernst. "Die vor drei Jahren vom Sozialministerium eingerichteten Mikrokredite haben sich absolut bewährt. Wir brauchen aber mehr davon, damit zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und Betriebe ihre Entwicklungschancen nutzen können."

"Kleine Unternehmen brauchen oft nur wenige tausend Euro, um neue Geschäftsideen umzusetzen oder notwendige Modernisierungen vorzunehmen. BetriebsgründerInnen und KleinunternehmerInnen haben diese Mittel aber oft nicht. Mikrokredite kommen rasch und direkt zum Einsatz. Sie machen es möglich, dass Geschäftsideen und andere betriebliche Projekte ohne Eigenkapital und Sicherheiten verwirklicht werden können. Die Erfahrung zeigt, dass Gelder für Mikrokredite gut investiert sind. Sie führen zu vielen neuen Jobs, die dauerhaft bestehen, und Betrieben, die wachsen - und das in den verschiedensten Branchen."

Voraussetzung für einen Mikrokredit ist, dass ein tragfähiges Unternehmenskonzept oder eine genaue Projektbeschreibung vorgelegt wird. Mit den Krediten werden Erweiterungen und Modernisierungen bestehender Kleinbetriebe sowie die Selbstständigkeit von Arbeitslosigkeit betroffener oder bedrohter Menschen gefördert. Das maximale Kreditvolumen für Einzelpersonen beträgt 12.500,- Euro. Wird ein Unternehmen von zwei oder mehr Personen geführt oder gegründet, kann ein Mikrokredit in Höhe von maximal 25.000,- Euro gewährt werden.

"Man kann Sozialminister Rudolf Hundstorfer zu seiner Mikrokredit-Initiative und seinem gelungenen Pilotprojekt nur gratulieren. Jetzt geht es darum, das Programm voranzutreiben und finanziell aufzustocken, damit noch mehr kleine Betriebe und Einpersonenunternehmen in der Gründungsphase oder bei wichtigen Maßnahmen von Mikrokrediten profitieren können. Wir wollen mehr Unterstützung für jene, die gute Perspektiven und Pläne haben, diese aber nicht finanzieren können."

"Die Richtlinien für normale Firmenkredite wurden in den letzten Jahren aufgrund der Finanzkrise oft verschärft. Dem nicht genug, kommen kleine und mittlere Unternehmen erheblich schwerer an Geld als Konzerne. Umso entscheidender ist es, dass diesen Betrieben der Zugang zu Finanzierungen erleichtert wird. Mikrokredite sind in ihrem Umfang verhältnismäßig klein, haben aber wirtschaftlich und auf dem Arbeitsmarkt eine große Wirkung", erklärt Günter Ernst.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Niederösterreich (SWV NÖ)

3100 St. Pölten, Niederösterreich-Ring 1a

Tel. 02742 2255 444

0664 4118394

noe @ wirtschaftsverband.at