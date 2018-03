Plakativ Werbetechnik Partner der Fête Impériale der Spanischen Hofreitschule

Wien (OTS) - Plakativ Werbetechnik, Österreichs Top Anbieter im großformatigen Digitaldruck, unterstützt die Fête Impériale am 28. Juni 2013 in Wien mit speziell bedruckten Dekorationsmaterialien zur Ausstattung der Veranstaltungsräume.

"Die Spanische Hofreitschule zählt zu den wichtigsten Kulturgütern der Welt. Da wir ganzjährig vielfältige Drucke für Kulturveranstaltungen produzieren, ist es uns ein besonderes Anliegen, die Fête Impériale zu unterstützen", bestätigt Plakativ Werbetechnik-Geschäftsführer KR Arthur Bellutti. Das Unternehmen produziert für den Sommerball rund 2.000 m2 Dekorationsstoffe zu gesponserten Preisen, bedruckt mit zum Ballmotto passenden Motiven.

Tanzen für die Lipizzaner

Unter dem Motto "Tanzen, damit die Lipizzaner weiter tanzen können" organisiert Elisabeth Gürtler als Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule bereits zum vierten Mal die opulente Fête Impériale. Rund 3.000 nationale und internationale Gäste werden am als "schönsten Sommerball Wiens" etablierten Ball in den Räumlichkeiten der Spanischen Hofreitschule erwartet. Neben Top-Reitern aus ganz Europa haben prominente Gäste wie Christiane Hörbiger, Xenia Hausner, Familie Eickhoff oder auch Otto Rehagel ihre Teilnahme zugesagt. Der Reinerlös der Fête Impériale kommt ausschließlich jenen wissenschaftlichen Zuchtprogrammen zugute, die zum Erhalt der ältesten europäischen Kulturpferderasse - den Lipizzanern - maßgeblich beitragen.

Plakativ Werbetechnik

Mit 33 Mitarbeitern am Hauptstandort Wien und in der Filiale in Innsbruck ist Plakativ Werbetechnik Österreichs führender Anbieter für Großformatdrucke. Die Spezialisten arbeiten mit 15 digitalen Druckmaschinen, die eine Druckbreite von bis zu 5 Metern ermöglichen. Von Außenwerbung, Film- und Bühnendekoration über Shopdesign, Plakatwerbung und Fuhrparkbeklebungen bis zu Stofftransparenten, Schneideplotts, Messe- und Eventdekorationen sowie einer Vielzahl an Präsentationssystemen deckt das Unternehmen alle relevanten Druckbereiche ab. Plakativ Werbetechnik ist ein Unternehmen der Bellutti Gruppe Österreich, die für mehr als 7.000 Kunden in Europa jährlich rund 1 Million Quadratmeter an technischen Textilien produziert.

