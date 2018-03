FP-Lasar gegen Nachtsperre der Ambulanz im Lorenz-Böhler KH

Stadt Wien muss dringend tätig werden

Wien (OTS/fpd) - Der Stadtrat der FPÖ-Wien David Lasar spricht sich heute vehement gegen das Vorhaben aus, die Ambulanz im Lorenz-Böhler Krankenhaus in den Nachtstunden zu schließen. Ein Viertel aller Unfallopfer in Wien würden in diesem Krankenhaus versorgt. "Wo sollen die Patienten denn dann hin, wenn sämtliche anderen Ambulanzen bereits heillos überfüllt sind", fragt Lasar und fordert die Stadt Wien und insbesondere SPÖ-Gesundheitsstadträtin Wehsely auf, hier initiativ zu werden und sich ebenfalls gegen die drohende Nachtsperre zu wenden. "Wien kann auf das Lorenz-Böhler Krankenhaus nicht verzichten - auch nicht in der Nacht", betont Lasar. (Schluss)hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle