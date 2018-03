"Eco" am 20. Juni: Endlich Sommer - Hitze lässt Kassen klingeln

Außerdem: Alptraum Urlaubsflüge und Schwächen des EU-Landes Kroatien

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Endlich Sommer: Hitze lässt Kassen klingeln

Spät, aber doch - es hat 35 Grad! Das heißt: Lust auf kühle Getränke, fruchtiges Eis und erfrischende Freibäder. Der verspätete Saisonbeginn liefert für viele Branchen endlich die Umsätze und Geschäfte, die vom Wetter gesteuert werden. "Eco" bringt einen Lokalaugenschein, wo bei der Hitze die Kassen klingeln. So konsumieren die Österreicherinnen und Österreicher an besonders heißen Tagen doppelt so viel Mineralwasser als bei durchschnittlichen Sommertemperaturen. Die Getränkeindustrie lässt sogar eigene Wetterstudien in ihre Produktionsplanung einfließen; Eishersteller steuern den Einkauf nach Sonnenstand und Temperatur - und die Landwirtschaft ist sowieso vom Klima abhängig. Nach Hochwasser und düsterem Jahresbeginn zieht "Eco" Zwischenbilanz - und wagt einen Blick nach vorne auf den anrollenden Wirtschaftssommer. Bettina Fink und Hans Wu berichten.

Alptraum Urlaubsflüge: noch mehr Überbuchungen und Stornierungen

Der Ärger kommt pünktlich zu Ferienbeginn. Flugreisen finden nicht so statt, wie gebucht oder erträumt. Zweimal so viele wie sonst fallen in den Sommermonaten an. Der Trend der vergangenen Jahre, dass Verspätungen, Ausfälle und Überbuchungen zunehmen, wird sich also demnächst noch verschärfen, erwartet der Konsumentinnen- und Konsumentenschutz. Grund sind die stetig steigenden Passagierzahlen sowie die anspruchsvollere Logistik bei wachsendem Preis- und Kostendruck bei den Airlines. Eine Folge davon: Immer mehr private Unternehmen verlegen sich auf das Erstreiten von Fluggastrechten. So hat "Fairplane" errechnet, dass gerade einmal zehn Prozent der Entschädigungsansprüche von Reisenden angezeigt werden, weil die meisten Passagiere ihre Rechte nicht kennen oder sich vor zeit- und kostenintensiven Streitigkeiten mit finanziell überlegenen Gegnern fürchten. Dadurch sparen sich die Airlines jedes Jahr Millionen, die sie zahlen müssten. Für die Fluglinien heißt es, sich jetzt gut anzuschnallen: Die Schadenersatzforderungen sind zu einem nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor angewachsen. Ein Bericht von Sabina Riedl.

Die vielen Schwächen Kroatiens: worunter das neue EU-Land leidet

Am 1. Juli 2013 tritt Kroatien als 28. Mitglied der Europäischen Union bei. Der Beitritt erfolgt zu einem offensichtlich ungünstigen Zeitpunkt. Nicht nur die EU hat Probleme, Kroatien selbst steckt in einer tiefen Krise. Die kroatische Wirtschaft schrumpft seit fünf Jahren, die Arbeitslosenrate ist auf knapp 22 Prozent gestiegen. Rein formell hat Kroatien viele Voraussetzungen für den Beitritt erfüllt, wahrscheinlich werden aber viele Unternehmen und Branchen dem massiven Wettbewerbsdruck aus der EU nicht standhalten. Gerechnet wird mit Schließungen und Verlusten von Arbeitsplätzen. Es gibt nämlich kaum Betriebe, die exportfähige Waren oder Dienstleistungen erzeugen. Sogar die attraktive Tourismusbranche hat Sorgen, weil sich die Hotel- und Bettenstruktur seit 20 Jahren kaum verändert hat. "Eco" berichtet über die vereinzelten Stärken und die vielen Schwächen des neuen EU-Mitgliedslandes. Ein Beitrag von Christian Wehrschütz.

