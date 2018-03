"Am Schauplatz" besucht die "Bar der einsamen Herzen"

Am 20. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Hunderte Singles haben in der legendären Kärntner Moonlightbar ihre bessere Hälfte kennengelernt. Seit mehr als 40 Jahren gilt die Schlagerdisco als Anlaufstelle für einsame Herzen. Hier findet jeder Anschluss - für eine Nacht und manchmal sogar für das ganze Leben. "Am Schauplatz"-Reporterin Christine Grabner hat viele Nächte dort verbracht. Herausgekommen ist ein berührender Film über Liebe und Einsamkeit - und über die ewige Frage, wie und wo man eine Partnerin oder einen Partner findet. ORF 2 zeigt die Reportage "Bar der einsamen Herzen" am Donnerstag, dem 20. Juni 2013, um 21.05 Uhr.

"Die Männer in meinem Alter können mit meinem Temperament einfach nicht mehr mithalten", sagt Maria Krainer. Die 68-jährige Rosentalerin hat die Suche nach dem Richtigen eigentlich schon aufgegeben. An einem Singleabend in der Moonlightbar spricht sie allerdings der 20 Jahre jüngere Franz Tschemerniak an. "Ich habe sie gesehen und sofort gewusst, sie ist die Frau fürs Leben", beteuert der Moonlightbar-Stammgast.

Reinhold Kurz ist leidenschaftlicher Tänzer, deswegen geht er auch gern in die Schlagerbar. Eine Frau aufzufordern traut er sich allerdings nicht. "Ich habe schon zu oft einen Korb gekriegt", gesteht er. Der eher schüchterne 52-Jährige hat sich nach der Scheidung komplett zurückgezogen. Er musste erst viele Enttäuschungen verarbeiten. An die Liebe glaubt er trotzdem: "Für mich bedeutet Liebe Geborgenheit - und sich bei jemandem wohlfühlen."

Die Moonlightbar wird seit 40 Jahren von der Familie Werba geführt:

"Das ist schon eine Lebenserfüllung, dass sich so viele Menschen hier gefunden haben", sagt der 56-jährige Hans Werba, der die Bar aufgebaut hat. Auch er selbst hat in der Bar die Frau fürs Leben gefunden. In ganz Kärnten genießt die kleine Schlagerdisco inzwischen den Ruf, ein richtiger Heiratsmarkt zu sein.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at