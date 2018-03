Kadenbach: "Umweltminister" Berlakovich verfolgt bei "Bio"-Sprit ökologischen und ökonomischen Irrweg

SPÖ-Europaabgeordnete: Preissteigerungen im Lebensmittelbereich drohen

Wien (OTS/SK) - Gestern, Dienstag, haben Vertreter von ÖVP-"Umweltminister" Berlakovich in Brüssel gegen eine Begrenzung des Anteils von Agrartreibstoffen in Höhe von fünf Prozent (bis zum Jahr 2020) in Treibstoffen insgesamt gestimmt. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kritisiert dieses Vorgehen als "unüberlegten Irrweg": "Die Bezeichnung 'Bio'-Sprit ist ebenso beschönigend wie der selbstverliehene Titel 'Lebensministerium'. Bisherige Entwicklungen und neuere Studien belegen eindeutig eine unerwünschte Bilanz der Agrartreibstoffe 1. Generation im Umweltbereich, aber auch im Zusammenhang mit den Menschenrechten. So drohen zum Beispiel durch Landnutzungsänderungen massive Kostensteigerungen im Lebensmittelbereich. Das ist für mich als Europapolitikerin nicht hinzunehmen." ****

Der österreichische Umweltminister vertritt hier eine ökologisch schlechtere Position als Länder wie etwa Deutschland, Frankreich oder die Niederlande. "Die Produktion von Agrotreibstoffen ist nur dann sinnvoll, wenn der gesamte Zyklus einen tatsächlichen Energiegewinn und nicht einen bloßen Ersatz darstellt und eine Einsparung an klimaschädigenden Gasen gegeben ist. Das ist derzeit aber leider nicht der Fall", stellt Kadenbach klar und hofft auf ein Umdenken im "Umweltministerium" Berlakovichs. (Schluss) bj/mp

