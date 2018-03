ASFINAG: Alarmierende Entwicklung bei schweren Unfällen im ersten Halbjahr 2013

Wien (OTS) - Ohne Gurt, zu schnell, übermüdet - viele der 17 heuer auf Autobahnen und Schnellstraßen getöteten Personen könnten vielleicht noch leben, hätten sie die einfachsten Regeln eingehalten:

Runter vom Gas, nur mit Gurt und nicht übermüdet fahren, unter gar keinen Umständen eine Autobahn queren! "Von Jahr zu Jahr haben wir weniger schwere Unfälle auf unserem Netz", betonte ASFINAG Vorstand Alois Schedl heute im Rahmen einer Pressekonferenz, "das ist erfreulich und das zeigt, dass unsere Anstrengungen für mehr Verkehrssicherheit greifen. ABER: Verkehrssicherheit klappt nur wenn alle mittun. Es braucht die sichersten Autobahnen - und die bauen wir - es braucht aber auch die Eigenverantwortung der Lenkerinnen und Lenker." Die Analyse zeigt: Fast alle tödlichen Unfälle im ersten Halbjahr 2013 hätten vermieden werden können oder zumindest glimpflich ausgehen können. So wurden etwa vier Personen - ein Viertel aller Todesopfer - als Fußgänger auf der Autobahn getötet. "Nicht Sicherheitslücken waren Grund für diese schweren Unfälle", sagt Christian Ebner, Leiter des ASFINAG Verkehrsmanagements, "es war schlichtweg das Ignorieren der einfachsten Regeln und Vorschriften im Straßenverkehr." Die ASFINAG wird daher weiterhin konsequent die Maßnahmen aus dem "Verkehrssicherheitsprogramm 2020" umsetzen und -noch stärker als bisher - auf Bewusstseinsbildung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern setzen.

A 1 West Autobahn am 26. März: Trotz Schneefall konstante Geschwindigkeiten!

Massenkarambolage bei Schneefall A 1 Loosdorf, 26. März 2013 - Die Daten der ASFINAG-Sensoren vor Ort belegen: Die gefahrenen Geschwindigkeiten am späten Nachmittag des 26. März sind nahezu gleich wie an Tagen ohne Schneefall! Um 16:40 Uhr reduzieren die PKWs aufgrund der eingeschränkten Sicht die Geschwindigkeit von durchschnittlich (!) 120 auf 105 km/h, die LKWs bleiben konstant bei einer Geschwindigkeit von 88 km/h. Trotz des Dauereinsatzes der ASFINAG-Winterdienstflotte ereignen sich durch überhöhte Geschwindigkeiten und Fehleinschätzung der Bremswege eine Reihe von Unfällen, bei denen eine Person stirbt.

Verkehrssicherheit ist Infrastruktur plus Eigenverantwortung

Das Beispiel zeigt: Verkehrssicherheit braucht das "Miteinander" des Straßenbetreibers und der Verkehrsteilnehmer. Die ASFINAG stellt eine nach Top-Sicherheitsstandards ausgebaute Autobahn bereit. Jeder zweite Euro, den das Unternehmen investiert, geht in die Verkehrssicherheit. Faktum ist: Das Netz der ASFINAG zählt bereits jetzt zu den sichersten Europas. Bei Unachtsamkeit und Missachtung der einfachsten Regeln im Straßenverkehr bringt auch beste Infrastruktur nicht ausreichend Schutz. Bereits vier Personen wurden heuer als Fußgänger auf der Autobahn getötet. Bei fünf Fällen war Sekundenschlaf schuld an den Tragödien, unangepasste bis hin zur exzessiven Geschwindigkeit wurde bei weiteren vier Ereignissen festgestellt. Und es bestätigt sich auch heuer, dass zehn bis fünfzehn Prozent der Todesopfer nicht angegurtet sind.

Das macht die ASFINAG für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

Die Investitionen der ASFINAG in Verkehrssicherheit - 2013 rund 500 Millionen Euro - greifen. Die Unfallzahlen sind auf einem historischen Tiefstand: 63 Tote im Jahr 2012. Zum Vergleich: 2001 wies diese traurige Statistik noch 179 Verkehrstote aus. Die Eckpfeiler dieses Erfolgs sind im "ASFINAG-Verkehrssicherheitsprogramm 2020" definiert. 130 konkrete Maßnahmen, die die Zahl von Unfällen auf Autobahnen und Schnellstraßen bis zum Jahr 2020 weiter deutlich senken sollen. 50 Prozent der ambitionierten Projekte sind bereits abgeschlossen, ein weiteres Drittel derzeit in Umsetzung. Die Highlights:

- Tunnelsicherheit: Bis 2018 weitere 1,5 Milliarden Euro Investitionen

- Top-Innovationen: Seit dem Start im Vorjahr hat das topmoderne Temperatur-Messgerät "Thermoscanner" mehr als 300 überhitzte Schwerfahrzeuge vor dem Karawankentunnel zum Abkühlen ausgeleitet. Die neuartigen Tunnelohren "Akustiksystem AKUT" nehmen als Spezialmikrofone Tunnelgeräusche auf und schlagen bei untypischen Geräuschen (quietschende Reifen, zuschlagende Autotüren, menschliche Stimmen) in der Überwachungszentrale Alarm.

- Größtmögliche Sicherheit in Baustellenabschnitten: Die Baustellen werden wiederholt, regelmäßig und vor Ort geprüft, durch externe Expertinnen und Experten. Mit Erfolg: Haben sich 2004 noch sechs Prozent aller Unfälle auf Autobahnen in Baustellen ereignet, konnte diese Zahl über die letzten Jahre kontinuierlich auf drei Prozent gesenkt werden.

- 1000 Kilometer auf Herz und Nieren geprüft (RSI): Seit genau zehn Jahren unterzieht die ASFINAG jedes Jahr für eine Reihe von Streckenabschnitten intensiven Sicherheitschecks. Insgesamt 1023 Kilometer - die Hälfte des gesamten Netzes - wurden so bislang von Unfallexperten überprüft und potentielle Sicherheitsrisiken eliminiert.

- Rastmöglichkeiten und Kontrollen: Übermüdung ist in Österreich die Ursache von 30 Prozent aller Unfälle. Ende 2013 bieten österreichweit bereits 42 Rastplätze Ruhe, Sicherheit und Komfort. Die ASFINAG unterstützt die Exekutive durch neue Lkw-Verkehrskontrollplätze

Weil jede getötete Person eine zuviel ist, wird die ASFINAG noch stärker als bisher auf Bewusstseinsbildung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern setzen. Nicht das Fahrzeug oder die Geschwindigkeitsbeschränkungen bestimmen die zulässige Geschwindigkeit, sondern die äußeren Bedingungen wie Regen, Schnee oder Stau und Baustellen. Und Jeder Lenker muss sich die Frage der körperlichen Fahrtauglichkeit stellen! Hier setzt der aktuelle Info-Schwerpunkt der ASFINAG rechtzeitig vor Beginn der heurigen Sommer-Reisewelle an: Zwei Millionen Gratis-Broschüren "Ich komm sicher gut an mit den ASFINAG Verkehrstipps von A-Z" (Verteilung über Beikleber in ÖAMTC Auto Touring und ARBÖ Freie Fahrt, Möglichkeit zum Download und zur Bestellung auf www.asfinag.at).

