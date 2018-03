30 Jahre Donauinselfest: Gemeinsam sicher feiern!

Sicherheit und Service auf dem 30. Donauinselfest

Wien (OTS/SPW) - Die Sicherheit der BesucherInnen hat für die SPÖ Wien als verantwortungsvolle Veranstalterin auch auf dem 30. Donauinselfest höchste Priorität. Damit das Donauinselfest für alle ein unvergesslich schönes Erlebnis wird, werden von Seiten der Veranstalter und der Behörden zahlreiche Maßnahmen zur Sicherheit gesetzt. Das einzigartige und vorbildliche Sicherheitskonzept wird in Zusammenarbeit mit ExpertInnen stetig evaluiert, weiterentwickelt und verbessert. ****

Im heurigen Jahr wird die bewährte Sicherheitszentrale - bestehend aus Veranstalter, Polizei, Behörden, ASB & Feuerwehr - weiter ausgebaut. Hier werden alle Informationen gebündelt und rasch koordiniert, womit eine effiziente und schnelle Koordination sowie Handlungsfähigkeit der Einsatzorganisationen gewährleistet sind. Um bei möglichen Wetterkapriolen optimal vorgewarnt und vorbereitet zu sein, wird auf dem 30. Donauinselfest erstmals auch ein Meteorologe Teil des Teams der Sicherheitszentrale sein.

Erweitertes Sicherheitskonzept

Durch fünf neue Einsatzfahrzeuge mit Sirene, Drehlicht und Feuerlöscher sowie sechs mobile Hochleistungsmegaphone für eine rasche Information der BesucherInnen wird die Sicherheit auf der Insel weiter erhöht. Mit Inselnotruf, 10 Ambulanzstandorten, 16 Rettungs- und 3 Notarztfahrzeugen, 200 Notfall- und RettungssanitäterInnen, 5 NotärztInnen, 4 Polizeiinspektionen, 24 Kameras an neuralgischen Punkten, 21 professionellen Lautsprecherdurchsageanlagen und einem mobilen Lautsprecherfahrzeug wird dafür gesorgt, dass das 30. Donauinselfest gewohnt ruhig und sicher ablaufen wird. Durch die bewährten 52 "Vereinzelungsschleusen" wird auch 2013 wieder für eine Entzerrung der BesucherInnenströme gesorgt und damit die Sicherheit für ankommende und abreisende BesucherInnen noch zusätzlich erhöht.

2013 werden auf dem gesamten Veranstaltungsgelände 650 Securitys präsent sein. Durch ihre orangen und gelben Warnwesten leicht erkennbar, werden sie in drei Tagen insgesamt 11.000 Stunden im Einsatz sein. Damit die Sicherheit der BesucherInnen auch nach Einbruch der Dunkelheit gewährleistet ist, werden außerdem Teams mit speziellen Nachtsichtgeräten auf der gesamten Insel unterwegs sein.

Orientierung am Festgelände

Das Festgelände ist in vier Farbzonen unterteilt, um BesucherInnen die Orientierung auf der Donauinsel zu erleichtern. Farblich markierte Dreieckständer weisen den Weg. Für rasche Orientierung auf der Insel sorgen auch 60 BesucherInnen-Leitsystemtürme, 6 LED Laufschriften für das BesucherInnenleitsystem, 4 Meetingpoints und 15 Vidiwalls für etwaige Einspielungen. So werden BesucherInnen stets mit aktuellen Infos und Neuigkeiten versorgt. Wir ersuchen alle Festgäste, diese Anweisungen so wie die der Sicherheitskräfte und OrdnerInnen unbedingt zu beachten und zu befolgen. Alle Wege am Festgelände sowie die Bühnenplätze werden mit LED-Strahlern ausgeleuchtet, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Kontrollen und Jugendschutz

Bei Kontrollen an allen Zugängen zur Donauinsel sowie auf dem Festgelände werden ausnahmslos alle mitgebrachten alkoholischen Getränke, Glasflaschen, Dosen und alle Arten von gefährlichen Gegenständen (Waffen, Stöcke, Feuerwerkskörper etc.) abgenommen.

Die Gastronomiebetriebe auf dem Donauinselfest sind auch in diesem Jahr wieder dazu verpflichtet, die Jugendschutzbestimmungen strengstens einzuhalten. Verstöße ziehen einen Verweis vom Veranstaltungsort nach sich. Diese Maßnahmen dienen in erster Linie der Sicherheit der BesucherInnen, da Glasflaschen, Stöcke und Waffen erhebliche Gefahrenquellen darstellen. Um während des anstrengenden Partymarathons fit zu bleiben, sollte dem Körper ausreichend alkoholfreie Flüssigkeit zugeführt werden. Deshalb ist jeder Standbetreiber dazu verpflichtet, mindestens zwei Jugendgetränke zum Preis von 1,50 Euro anzubieten. Die gesamte Haus- und Platzordnung für das 30. Donauinselfest ist unter

http://2013.donauinselfest.at/haus-und-platzordnung/ abrufbar.

Betreuungsstelle für verloren gegangene Kinder

Verloren gegangene Kinder werden professionell von den Wiener Kinderfreunden bei der Organisationszentrale betreut. Dort können sie abgeholt werden. Die Telefonnummer der Betreuungsstelle lautet:

01/270 00 27.

Inselnotruf bringt noch mehr Sicherheit

Sollten BesucherInnen in eine Notsituation geraten, so können selbstverständlich die Notrufnummern der Blaulichtorganisationen 122, 133 und 144 gewählt werden. Darüber hinaus bietet der Veranstalter eine eigene Inselnotrufnummer an. Über die Nummer 01/270 43 34 kann professionelle Unterstützung herbeigerufen werden.

24-Stunden Frauennotruf

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien (Tel.: 01/71 71 9) ist eine Kriseneinrichtung und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen sind. Er ist auch während des Donauinselfestes rund um die Uhr erreichbar. Frauen und Mädchen können sich im Falle einer Gewalterfahrung an diese Nummer wenden. Ein Team aus Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen bietet Soforthilfe, psychologische oder rechtliche Beratung und begleitet auf Wunsch zur Anzeige. Die MitarbeiterInnen des 24-Stunden Frauennotrufes und des Frauentelefons der Stadt Wien stehen mit einem Informationsstand auch für Gespräche vor Ort zur Verfügung. Kostenlose Broschüren wie etwa die "Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen" oder der "Servicefolder für Betroffene und Angehörige", "Wien für Wienerinnen", "Mädchen in Wien" und der "Bildungskompass für Mädchen und Frauen in Wien" werden für alle interessierten BesucherInnen angeboten. Weitere Informationen unter: www.frauen.wien.at.

An- und Abreise: Sicher auf die Insel

Rund um und auf dem Gelände des Donauinselfestes ist nur ein geringes Kontingent an Parkplätzen vorhanden. Auch im Jahr 2013 sind daher die öffentlichen Verkehrsmittel wieder der sicherste, bequemste und rascheste Weg, um auf die Donauinsel und wieder nach Hause zu kommen. Durch den weiteren Ausbau des Nachmittagsprogramms und ein gestaffeltes Ende der Bühnenauftritte werden die BesucherInnenströme auf dem Weg von und zu den Öffi-Stationen noch besser verteilt. Dies sorgt für mehr Komfort und Sicherheit bei der An- und Abreise.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien, dem Wiener Kulturservice und der Pro.Event veranstaltet.

