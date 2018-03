BZÖ-Scheibner: "Regierungsblamage beenden - am Golan mit robustem Mandat bleiben"

Wien (OTS) - "Die Blamage wird jeden Tag größer. SPÖ und ÖVP machen mit ihrer Chaospolitik betreffen Golan den Schaden für Österreichs Ansehen in der Welt immer größer. Das BZÖ fordert, einen Schlussstrich zu ziehen, die Soldaten am Golan mit einem robusten UN-Mandat auszustatten und am Golan zu bleiben", so der außenpolitische Sprecher und stellvertretende Klubobmann des BZÖ Abg. Herbert Scheibner. "Klug, Spindelegger und Faymann versinken im Chaos, anstatt bestehende Verträge einzuhalten, und die dafür bereitstehenden Profis des Bundesheers auf den Golan zu senden. Gerade jetzt, wo es nach dem G8-Gipfel eine Chance auf eine Lösung des Syrienkonfliktes gibt, abzuziehen, ist ein völlig falsches Signal", so Scheibner.

Das rein parteipolitisch motivierte Handeln von SPÖ und ÖVP und die gegenseitigen Schuldzuweisungen seien katastrophal. "Ziehen wir einen Schlussstrich, gehen wir einen vernünftigen Weg und führen diese Friedensmission durch", bekräftigt Scheibner.

