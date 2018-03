Ozon-Warndienst: Keine Überschreitungen in Wien

Wien (OTS) - In Wien und im Burgenland gibt es derzeit keine Überschreitungen gemäß des Ozongesetzes. Die Alarmschwelle (größer als 240 Mikrogramm/m3 als Einstundenmittelwert) wird nach der gestern aufgetretenen Überschreitung an der Messstelle Streithofen derzeit an keiner der Messstellen im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich überschritten. Auf Grund der meteorologischen Situation sind für den weiteren Tagesverlauf und die nächsten Tage keine weiteren Überschreitungen der Alarmschwelle zu erwarten.

Im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich wurde am Dienstag an den Messstellen Tulln, Ziersdorf sowie Pillersdorf kurzfristig die Informationsschwelle (größer als 180 Mikrogramm/m3 als Einstundenmittelwert) überschritten. Überschreitungen der Informationsschwelle sind auf Grund der meteorologischen Situation weiterhin möglich.

Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen

Ozonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen. Der normale Aufenthalt im Freien, z.B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren. Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Aufgrund der erhöhten Ozonbelastung ersucht die Umweltschutzabteilung, auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.

o Detaillierte Informationen über die aktuelle Höhe der Belastung an den einzelnen Messstellen sind im Internet auf der Homepage des Umweltbundesamtes unter www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/luftguete_aktuell/ozonber icht/

und im ORF Teletext auf Seite 621 verfügbar.

o Weitere Informationen über die Wiener Luftqualität:

4000/8820 - Ozonix: Computer-Tonbanddienst www.wien.at/ma22/luftgue.html (Schluss) red

