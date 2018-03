Weltflüchtlingstag: CARE fordert mehr humanitäre Hilfe für Syrien-Flüchtlinge und Aufstockung des Auslandskatastrophenfonds

Anzahl der Syrien-Flüchtlinge wird in neun Wochen 2-Millionen-Marke überschreiten

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags appelliert CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager an die Bundesregierung, zusätzliche humanitäre Hilfe für die Unterstützung syrischer Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen: "Österreich hat seit Beginn der Syrienkrise 6 Millionen Euro an humanitärer Hilfe geleistet. Doch ein Ende der Kämpfe ist nicht absehbar und zahlreiche wichtige Hilfsprojekte können ohne zusätzliche Geldzusagen nicht finanziert werden." Die Schweiz hat nach einem dringenden Hilferuf der UNO, die bis Ende des Jahres rund 3,8 Milliarden Euro benötigt, vor kurzem zusätzliche 20 Millionen Franken zur Verfügung gestellt (ca. 16 Mio Euro). Deutschland sagte gar zusätzliche 200 Millionen Euro zu.

Österreich sollte den Weltflüchtlingstag außerdem zum Anlass nehmen, um den mit 5 Millionen Euro seit Jahren unterdotierten Auslandskatastrophenfonds endlich auf 20 Millionen aufzustocken. Wagner-Hager kritisiert: "Seit Jahren bessert die Regierung die viel zu gering dotierte internationale Nothilfe angesichts großer Krisen immer wieder punktuell nach. Doch Nothilfe darf keine Ermessensausgabe sein und sollte sich nicht am zu erwartenden Medienecho, sondern an den humanitären Prinzipien der Unabhängigkeit, Neutralität, Menschlichkeit und Unparteilichkeit orientieren."

CARE und weitere 17 Hilfsorganisationen, die in den Nachbarländern Syriens Nothilfe leisten, warnen in einer internationalen Aussendung davor, dass sich die Anzahl der Syrien-Flüchtlinge schon in den kommenden neun Wochen auf 2 Millionen erhöhen wird. "Die Aufnahmeländer sind mit der Situation schon jetzt vollkommen überfordert", so Wagner-Hager. "Leider muss damit gerechnet werden, dass die Flüchtlinge noch monatelang nicht nach Syrien zurückkehren können. Umso wichtiger sind international koordinierte Langzeitstrategien und ihre verlässliche Finanzierung."

CARE hilft vor Ort

CARE verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Flüchtlingshilfe und führt in mehreren Nachbarländern Syriens Hilfsprojekte durch. Der Schwerpunkt der aktuellen CARE-Nothilfe liegt in Jordanien, wo bereits mehr als 110.000 Flüchtlinge unterstützt werden konnten. Durch sein Informationszentrum für Flüchtlinge in Amman verfügt CARE über eine zentrale Anlaufstelle, an die sich derzeit rund 200 Familien pro Tag wenden, um gezielte Beratung und dringende Unterstützung zu erhalten.

