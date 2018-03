ARBÖ testete Fahrradschlösser

Zwei Schlösser überzeugten, zwei fielen durch - Video zum ARBÖ-Fahrradschloss-Test - Diebstahlpickerl gegen Radklau

Wien (OTS) - Die Freude beim Radkauf ist groß, umso schlimmer die Enttäuschung, wenn das eigene Bike, wie 24.755 andere im Jahr 2012 (österreichweit) gestohlen wird. "Das beste Mittel gegen Fahrraddiebstahl ist ein hochwertiges Fahrradschloss, da Billigprodukte für Profidiebe kein Hindernis darstellen", ist ARBÖ-Radexpertin Lisa Miletich überzeugt. Der ARBÖ testete mit dem Landeskriminalamt Wien hochqualitative Produkte vom Markenhersteller ABUS in den Kategorien Sicherheit, Handling und Preis. Das Ergebnis des Tests: Zwei Schlösser überzeugten, zwei fielen durch! Das Video zum Schlosstest gibt es ab sofort unter www.arboe-rad.at/fahrradschloss.

Auf Herz und Nieren getestet wurden die Schlossarten Bügel-, Ketten-, Panzer-, Kabel-, Falt- und Spiralschloss. "Dabei kam zutage, dass Sicherheit und Handling nicht einhergehen. Entweder man setzt auf Sicherheit, oder man profitiert von der Flexibilität der Schlösser. Der ARBÖ empfiehlt eindeutig auf Sicherheit zu setzen", so Miletich.

Der ARBÖ versuchte mit handelsüblichem Werkzeug die Schlösser zu knacken. Am Testsieger hat man sich in Puncto Sicherheit buchstäblich die Zähne ausgebissen: Das Bügelschloss besticht durch seine extrem massive Bauweise. Lediglich seine starre Form ist ein Manko. "Hohe Sicherheit, aber Flexibilität gleich Null", so das Fazit von ARBÖ-Testerin Miletich. Dafür gab es einen kleinen Punktabzug - das Bügelschloss erreichte dennoch stattliche 7,5 Punkte und ging damit als Sieger hervor. Auch das Kettenschloss überzeugte: Als unzerstörbar, aber unkomfortabel zu transportieren erreichte es mit 7 Punkten den zweiten Rang.

Das Faltschloss sieht vielversprechend aus, hat aber in der praktischen Anwendung auf voller Länge enttäuscht. Unter den strengen Augen des Landeskriminalamtes Wien stieß man schon beim Montieren an die Grenzen: "Es ist extrem sperrig und schlägt bei der Montage gerne auf den Rahmen", berichtet Miletich. So kam es mit insgesamt 6 Punkten nur den vorletzten Platz. Ein umgekehrtes Bild bot das Spiralschloss: "Es ist zwar günstig und flexibel, allerdings konnte es im Test nach wenigen Sekunden geknackt werden. Eine Einladung für jeden Dieb", bringt die ARBÖ-Expertin das enttäuschende Fazit am Punkt. Mit nur 5 Punkten landete es auf dem letzten Platz.

Diebstahlpickerl hilft, wiedergefundene Bikes zuzuordnen=

"Ob Radständer, Laternen oder Hauskeller - nirgends ist man vor Diebstählen gefeit", warnt Miletich. 2012 wurden ganze 24.755 Fahrräder gestohlen, die meisten davon in Großstädten. Zahlreiche Räder verschwinden allerdings nicht für immer, sondern werden an andern Plätzen wieder abgestellt. Erschreckend: Die Aufklärungsquote aller gestohlenen Räder liegt nur bei vier bis sechs Prozent. "Viele melden ihr Bike gar nicht als gestohlen. Auch die Zuordnung der wiedergefundenen Räder gestaltet sich als schwierig", so Miletich.

Der ARBÖ bietet im Zuge des ARBÖ-Radpaketes - um nur 17 Euro pro Jahr - auch eine Radregistrierung samt Diebstahlpickerl an. "Einmal angebracht, steigert es die Chance wieder zu seinem Besitzer zurückzugelangen", ist die ARBÖ-Radexpertin überzeugt. Bereits 92 Prozent aller ARBÖ-Radmitglieder haben ein Diebstahlpickerl und damit ihr Bike registriert. "Hersteller, Marke, Farbe und Rahmennummer helfen, das Bike wiederzufinden."

