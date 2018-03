RfW-BO Amann: Wirtschaftsbündler Trinkl hat die Trafikanten in Sachen Lotto im Stich gelassen!

Dass Trinkl jetzt Betroffenheit "heuchle" und gegen die neue Annahmestellenpolitik der Lotterien vorgehen möchte, sei ein reines Ablenkungsmanöver.

Wien (OTS) - "In Sachen Lotto-Toto hat Bundesgremialobmann und Wirtschaftsbündler Peter Trinkl die Berufsgruppe der Tabaktrafikanten seit Jahren im Stich gelassen", kritisiert heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Vor der Neuvergabe der Lotto-Toto-Lizenz 2012 an die Österreichischen Lotterien (ÖLG) hätte die Berufsvertretung die Möglichkeit gehabt, von der ÖLG eine verbindliche Willenserklärung einzufordern, dass diese in Zukunft ausschließlich mit den österreichischen Trafikanten ihr Annahmestellennetz betreibt. Das hätten Trinkl und seine Wirtschaftsbund-Fraktion jedoch "verschlafen".

"Nun lassen die Lotterien die Trafikanten "links liegen" und suchen sich andere Partner, wie Tankstellen, die Gastronomie oder sogar Blumenläden. Diese haben längere Öffnungszeiten und werden in Zukunft den Trafikanten einen immer größeren Teil der Glücksspielumsätze "absaugen"", warnt Amann. Aktive Mithilfe bekämen die Lotterien dabei vom Finanz- und Wirtschaftsministerium, geführt von den Wirtschaftsbündlern Reinhold Mitterlehner und Maria Fekter. Eine vom RfW gemeinsam mit dem Behindertensprecher der FPÖ, NAbg. Norbert Hofer, und FPÖ Pro Mittelstand 2011 eingebrachte Petition zur Erhaltung der Lotto-Annahmestellen für die österreichischen Trafikanten, wurde im Nationalrat von der ÖVP-Wirtschaftsbundfraktion abgelehnt. "Dies geschah offensichtlich mit Wissen und Willen von Bundesgremialobmann Peter Trinkl und seiner Wirtschaftsbundfraktion im Bundesgremium der Trafikanten", so Amann.

Dass Trinkl jetzt Betroffenheit "heuchle" und gegen die neue Annahmestellenpolitik der Lotterien vorgehen möchte, sei ein reines Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit sei er ein aktiver Partner der Lotterien beim "Raub" der Existengrundlage Glücksspiel gegenüber den Trafikanten. "Und als "Umsatzmillionär" in Sachen Tabak und Lotterien mit seiner Trafik am Wiener Flughafen setzt sich der Bundesgremialobmann wahrscheinlich auch deshalb für seine eigenen Berufskollegen nicht genügend ein, da er den wirtschaftlichen Druck am eigenen Leib nicht verspürt", so Amann.

