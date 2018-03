100% Breitbandgarantie jetzt auch auf dem Mont Blanc - Deutscher Internetanbieter sichert gesetzliche Breitbandversorgung in der Schweiz

Satelliteninternet von Filiago bietet das 16-fache der in der Schweiz gesetzlich vorgeschriebenen digitalen Grundversorgung. Internet und Telefon aus dem All überall verfügbar.

Erinnern Sie sich noch an den weißbärtigen Almbauern aus der Werbung für die lilafarbene Schokolade mit der "coolen" Sonnenbrille? "It's cool, man" war 1993 stets und ständig zu hören. Die Vorstellung, dass ein vom Wetter gegerbter Almbauer in seiner Hütte auf dem Berg den Anschluss an den Rest der "modernen" Welt nicht verpasst hat, sondern auch jenseits der Baumgrenze immer noch weiß, was gerade angesagt ist, war seinerzeit einfach zu absurd und trug zum Erfolg der Kampagne in nicht unerheblichen Maße bei. Auch heutzutage wird landschaftliche Abgeschiedenheit vielfach mit digitaler Isolation gleichgesetzt. Wer erwartet auch schon in einer Berghütte mit fließend kaltem Wasser hinterm Haus eine Internetanbindung mit 16 Mbit/s?

Moderne Kommunikationssatelliten machen jedoch genau das möglich:

Eine Anbindung an das World Wide Web mit Downloadraten von bis zu 16 Mbit/s inklusive Telefonanschluss. Das entspricht dem 16-fachen der in der Schweiz gesetzlich vorgeschriebenen Grundversorgung mit Internetzugängen.

Deutschlands großer Anbieter für Satelliteninternet, die Filiago GmbH & Co. KG, ist ab sofort auch in der Schweiz aktiv und vertreibt dort Internetzugänge via Satellit. Nun können auch die Eidgenossen mit DSL-Geschwindigkeit schnell und sicher durch das World Wide Web surfen und auch in der entlegensten Hütte bequem mit einem Festnetzanschluss telefonieren.

"Der Vorteil von Satelliteninternet von FILIAGO ist die ortsunabhängige Verfügbarkeit", schwärmt Utz C. Wilke, geschäftsführender Gesellschafter der Filiago GmbH & Co. KG. "Überall, wo man freie Sicht nach Süden oder Westen hat, kann man unsere Angebote uneingeschränkt nutzen. Das ist besonders für nur schwer erreichbare Regionen in dem Alpenland von Interesse. Dort gibt es kaum eine herkömmliche, über das gesetzlich vorgeschriebene Maß von 1 Mbit/s hinausgehende, Anbindung an das Internet." Dank Satelliteninternet von FILIAGO kann sich zukünftig auch in der abgelegensten Berghütte noch den Spot mit Peter Steiner im Internet anschauen. "Aber Vorsicht! It's cool, man!"

Weitere Informationen zu FILIAGO und Satelliteninternet auch auf http://www.dslfueralle.de und http://www.filiago.de sowie auf der Facebook Präsenz http://www.facebook.com/filiago.

Über die Internet via Satellit Technologie

Die Internet via Satellit Technologie ist die einzige Internetverbindung, welche in ganz Deutschland verfügbar ist. Sowohl in Großstädten als auch auf dem Land. Sogar auf dem Wasser ist eine Anbindung an das World Wide Web verfügbar. Möglich machen dies moderne Satelliten-Kommunikationsanlagen, welche in der Lage sind, digitale Daten via Satellit zu empfangen und auch zu senden. Völlig unabhängig von der regionalen Infrastruktur verlaufen bei bidirektionalem Internet via Satellit sowohl der Hin- als auch der Rückkanal via Satellit. Eine Anbindung an das Telefon- oder Mobilfunknetz ist nicht nötig. In Kombination mit Voice-over-IP-Diensten ist auch Sprachtelefonie an den entlegensten Orten möglich.

Über FILIAGO

Die Filiago GmbH & Co KG ist einer der führenden Internetanbieter via Satellit in Deutschland. Seit dem Gründungsjahr 2003 erlebt das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und baut die Geschäftsfelder aus. Das Unternehmen verzeichnet seit Beginn einen stetigen Zuwachs an Kunden und innovativen Produkten. Mit dem innovativen Satelliten-Breitbandservice ASTRA2Connect ging FILIAGO in Kooperation mit der SES-Astra im April 2007 als deren erster Partner für den deutschen Markt an den Start. FILIAGO bietet den Breitbandservice besonders in Regionen ohne terrestrischen Breitbandanschluss an. 2011 wurde FILIAGO zum vierten Mal bei dem begehrtesten Preis der deutschen Internetwirtschaft, dem eco-Award, in der Kategorie "Bester ISP" gewürdigt. FILIAGO wurde bei Stiftung Warentest in der November 2009-Ausgabe zum Testsieger mit der Note "Gut" (1,8) erklärt. Getestet wurden drei Internet via Satellit Anbieter und die vier Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland. FILIAGO und ein weiterer Internet via Satellit Anbieter wurden Testsieger und erhielten als einzige eine eins vor dem Komma. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Technologie, wie u.a. "Voice over IP" oder "Triple Play", bietet FILIAGO inzwischen einen Fullservice aus Telefonie, TV und Internetverbindung zu transparenten Kosten. Inzwischen ermöglicht FILIAGO High Speed Internet via Satellit mit einem Downstream von bis zu 16.000 kbit/s im Zwei-Wege-System.

