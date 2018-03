Yeni Raki inspiriert beim Cannes Lions zum bereitwilligen Teilen

Istanbul (ots/PRNewswire) - Yeni RakI erobert Cannes Lyons ein zweites Mal mit seinen köstlichen Mezzes

und seiner Kultur des Beisammenseins

Yeni RakI, die führende RakI-Marke in der Kategorie der alkoholischen Getränke mit Anis-Grundlage, brillierte bei einer zweiten Festveranstaltung, nämlich dem 60. International Cannes Lions, dem grössten Kreativitäts- und Innovationsfestival der Welt. Beim Cannes Lions, das am 16. Juni begann, kämpfen die prominentesten Werbeprofis, Entwickler und Vermarkter um prestigeträchtige Auszeichnungen. Yeni RakI hat dort sein Meyhane aufgestellt, wo die ehrgeizige Menge RakI in Kombination mit türkischen Appetithappen geniessen kann. Die Marke erregte grosses Interesse mit ihren Aktivitäten unter dem Motto "Fusion is Beautiful" (Vereinigung ist schön), das Istanbuls verbindenden Charakter im Rahmen der Kommunikationsplattform "Spirit of Istanbul" (Geist von Istanbul) reflektiert.

Im Rahmen seiner Projekte zur Förderung der RakI-Kultur auf der ganzen Welt und um RakI sein wohlverdientes Prestige zu geben, nahm Yeni RakI ein zweites Mal am Cannes Lions International Innovation Festival teil, dem weltweit grössten Fest seiner Art. Eine Reihe von unterhaltsamen Veranstaltungen auf dem Festival umfasst die Yeni RakI Meyhane auf der Fest-Terrasse sowie die Eröffnungs- und Abschlussgalas, hochkarätige Beteiligte und Treffen mit den angesehensten Namen aus der Welt von Werbung, Marketing und Medien.

"Erstellen Sie Ihre eigene Fusion" ist ein von Yeni RakI organisierter Wettbewerb, dessen Hauptpreis eine Reise nach Istanbul ist. Yeni RakIs neues Motto "Fusion is Beautiful" ist eine Fortsetzung seiner internationalen Kampagne "Spirit of Istanbul"; es spiegelt den Geist von Istanbul wider, das heute eines der beliebtesten Reiseziele der Welt ist, und es betont die Schönheit des Beisammenseins sowie die reiche Kultur des RakI.

Das als die "Oscarverleihung der Werbewelt" bekannte 60. International Cannes Lions findet dieses Jahr vom 16. bis zum 22. Juni statt und begrüsst über 10.000 Werbeprofis, Designer und Marketingspezialisten sowie Trendsetter aus 90 Ländern.

Yeni RakI, die führende RakI Marke der Türkei, setzt ihre Bemühungen zur Förderung des türkischen Nationalgetränks auf der ganzen Welt fort.

