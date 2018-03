Immer mehr NGOs geben Spendensicherheit mit dem Spendengütesiegel

Bereits 231 NGOs erfüllen mit dem Österreichischen Spendengütesiegel hohe Qualitätsstandards

Wien (OTS) - Vertrauen und Wirksamkeit werden im gemeinnützigen Spendensektor immer wichtiger. Das ist das Fazit der Fachtagung "Spendengütesiegel-Forum" in Wien. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 39 Organisationen geehrt, die bereits seit 10 Jahren das Spendengütesiegel führen und damit dessen strenge Qualitätsstandards erfüllen. 4 Organisationen wurde erstmalig das Spendengütesiegelzertifikat verliehen.

Spendensicherheit und -vertrauen wird immer wichtiger für Spender und Spenderinnen sowie für gemeinnützige Spendenorganisationen. Das Österreichische Spendengütesiegel kann dies mit seiner Prüfung und seinen laufend weiter entwickelten strengen Qualitätsstandards sicher stellen. "Mit dem Spendengütesiegel können wir den Österreichern Gewissheit geben, dass mit ihren Spenden das geschieht wofür sie gespendet haben.", bekräftigt daher KR Dkfm. Leopold Wundsam, Vorsitzender des Spendengütesiegel-Expertenbeirats.

Immer mehr Organisationen setzen daher auf das Spendengütesiegel und verpflichten sich, dessen strenge Qualitätsstandards zu erfüllen. So erhielten bei der gestrigen Veranstaltung die Organisationen Childrenplanet, Wikimedia Österreich, Learn for Life sowie der Verein zur Förderung der christlichen Familie - ICF erstmalig das Spendengütesiegelzertifikat verliehen. Dieses gibt den Spendern Sicherheit, dass diese Organisationen in den letzten drei Jahren ihre Spenden korrekt verwendet und verwaltet haben.

Insgesamt sind mittlerweile 231 NGOs berechtigt, das Österreichische Spendengütesiegel zu führen. Die Anzahl der geprüften Organisationen hat sich damit seit der Gründung 2001 verfünffacht. Das Spendengütesiegel hat in dieser Zeit massiv zu einer Anhebung der Qualität im gesamten gemeinnützigen Spendensektor beigetragen.

Pressefotos: http://www.osgs.at/presse/fotos

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Romy Grasgruber

(Projektmanagerin AG Spendengütesiegel; IGO Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen)

Tel.: 0650 5 234 835

E-mail: romy.grasgruber @ gemeinnuetzig.at