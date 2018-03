AK fordert zweite Chance für strauchelnde regionale Leitbetriebe (2)

Rettung von Arbeitsplätzen muss oberste Priorität haben

Wien (OTS) - Die Sanierung des Baukonzerns Alpine ist gescheitert. "Auch wenn bei der Alpine durch private Investoren hoffentlich möglichst viele Arbeitsplätze gerettet werden, zeigt das Straucheln von solchen regionalen Leitbetrieben die dringliche Notwendigkeit, verstärkt über wirtschaftspolitische Instrumente à la GBI nachzudenken", fordert AK Wien Direktor Werner Muhm. Und weiter:

"Denn vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturlage muss die Rettung von Arbeitsplätzen an erster Stelle stehen." Die Alpine zählt allein in Österreich 7.500 Beschäftigte.

AK Wien Direktor Werner Muhm plädiert für die Implementierung einer Auffang- und Sanierungsgesellschaft für regionale Leitunternehmen. "Wir können es uns nicht leisten, in diesen Zeiten wertvolle Arbeitsplätze zu verlieren. Die Einrichtung einer solchen politisch unabhängigen Gesellschaft muss daher umgehen in Angriff genommen werden", fordert Muhm.

Oberstes Ziel ist demnach die nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen. Nach erfolgreicher Sanierung werden die betroffenen Unternehmen - ohne Belastung für die öffentliche Hand und unter besonderer Berücksichtigung der Standortsicherung und Beschäftigungsentwicklung - wieder an Investoren abgegeben. Muhm:

"Neben den direkten Effekten wie Arbeitsplatzsicherung sind auch große indirekte Effekte wie die positive Wirkung für die regionale Wirtschaftsstruktur, Erhalt von Zulieferer-Betrieben oder wichtige Steuereinnahmen zu beachten."

Muhm erinnert in der aktuellen Diskussion an die zwischen 1983 und 2001 operierende und von der schwarz-blauen Regierung abgeschaffte Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnahmen" (GBI), die mehrere gefährdete Unternehmen wie zum Beispiel Austria Haustechnik, Austria Antriebstechnik, Bauknecht, Glanzstoff Austria, IFE, Assmann Ladenbau und Schmid Schrauben übernommen, saniert und wieder an private Investoren abgegeben hat. "Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich dieses Instrument bewährt hat. Nun muss eine solche Bundeseinrichtung, ausgestattet mit Fachleuten, die die einzelnen Fälle prüfen, rasch wieder eingeführt werden", fordert Muhm.

