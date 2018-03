"MEHR WERT ALS GOLD UND DIAMANTEN"

Ab sofort neue Dauerleihgabe der NASA im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - "Ich freue mich schon auf den Tag, an dem die NASA in dieses Museum zurückkehrt, um Steine vom Mars zu präsentieren." NASA-Chef Charles Bolden weihte höchstpersönlich am Dienstagnachmittag im Naturhistorischen Museum Wien das neue Highlight des kürzlich wiedereröffneten Meteoritensaals ein: Drei Mondgesteinsproben, die dem NHM als langfristige Leihgaben zur Verfügung gestellt werden. Der Besucherandrang vor der neu gestalteten Mondvitrine war enorm: Rund 300 Gäste wollten sich die Steine, die "mehr Wert sind als Gold und Diamanten" (O-Ton NHM-Generaldirektor Christian Köberl) ansehen.

Unter den prominenten Gästen: US-Botschafter William C. Eacho, sein französischer Kollege Botschafter Stéphane Gompertz, Moderator Roland Machatschke, BMUKK-Sektionschef Michael P. Franz, der österreichische Astronaut Franz Viehböck, "Science-Buster" Werner Gruber und zahlreiche andere.

Zu sehen ab 19. Juni 2013 im neuen Meteoritensaal des NHM.

