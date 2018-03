Beteiligt sein und miteinander gestalten

Landesrätin Schmid eröffnete Ausstellung zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Vorarlberg

Bregenz (OTS/VLK) - Hintergründe und Zusammenhänge zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Vorarlberg sind Gegenstand der Ausstellung "miteinander.beteiligt sein!", die von Landesrätin Greti Schmid kürzlich im Landhaus in Bregenz eröffnet wurde.

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in den sie betreffenden Lebensbereichen mitzureden und mitzugestalten, war und ist der Vorarlberger Landesregierung ein wichtiges Anliegen, sagte Schmid: "Kinder sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. Davon sind wir überzeugt. Und unser Vertrauen in die jungen Bürgerinnen und Bürger besteht zu Recht. In zahlreichen Vorarlberger Gemeinden gestalten sie ihre Lebensbedingungen aktiv mit."

Da die heutige Gesellschaft vom Zusammenleben so vieler Generationen wie nie zuvor geprägt ist, gelte es neue Wege zu entwickeln, damit jede Altersgruppe ihre Stärken einbringen und ihre Interessen vertreten kann. "Wo Menschen jeden Lebensalters ihre Schätze einbringen können, wo miteinander gedacht und gehandelt wird, da entstehen die besten Ideen und Lösungen", so Schmid. Kinder- und Jugendbeteiligung zu ermöglichen sei zugleich eine Stärkung des Kinderschutzes und ein Beitrag zur Gestaltung kinder- und jugendgerechter Lebens- und Beziehungsräume.

Die Ausstellung "miteinander.beteiligt sein! Kinder- und Jugendbeteiligung in Vorarlberg" ist bis Donnerstag, 4. Juli 2013, in der Eingangshalle des Landhauses zu sehen.

