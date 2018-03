"Öl Garant" von Volksbank Investments: Investoren profitieren vom steigenden Ölpreis 1:1 bis zur Barriere

Erträge bis zu 49,99% (vor Steuer) möglich - 100% Kapitalschutz am Ende der 6-jährigen Laufzeit - Morgan Stanley B.V. als Emittentin

Wien (OTS) - Experten rechnen zukünftig mit einer höheren Nachfrage nach Rohöl und einem steigenden Ölpreis. Mit dem neuen "Öl Garant" Zertifikat bietet Volksbank Investments Investoren die Chance, von einem steigenden Ölpreis zu profitieren. Sollte sich der Ölpreis entgegen den Erwartungen jedoch negativ entwickeln, entstehen für den Anleger keine Verluste. Er erhält sein Kapital durch den Kapitalschutz am Ende der Laufzeit zurück. *****

Steigt der Ölpreis (Basiswert: Brent Crude Oil) gegenüber seinem Startwert um bis zu 49,99% (Barriere bei 150%), wird die prozentuelle Veränderung am Ende der Laufzeit zusätzlich zum Nennwert als Ertrag ausbezahlt. Der maximale Rückzahlungsbetrag entspricht somit 149,99% (vor Steuer). Wenn die Barriere von 150% des Startwertes während der Laufzeit berührt oder überschritten wird, erfolgt die Tilgung zu 106% des Nennwerts. Bei einer negativen Marktentwicklung erfolgt die Tilgung zu 100% des Nennwerts. Das Kapital ist durch den Kapitalschutz am Ende der Laufzeit geschützt.

Das Zertifikat bietet neben dem Inflationsschutz auch noch die Möglichkeit zur Emittentenstreuung. Volksbank Investments kooperiert mit einem Pool von Fremdemittenten und ermöglicht es den Kunden dadurch, gezielt das Emittentenrisiko in ihren Depots zu streuen und somit zu reduzieren. Der Öl Garant wurde in Kooperation mit Morgan Stanley aufgelegt, einer der größten und renommiertesten Finanzkonzerne der Welt. Morgan Stanley B.V. als Emittentin bietet aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung hohe Kompetenz in der globalen Vermögensverwaltung sowie im Investmentbanking und Wertpapierhandel (Ratings: S&P A-, Moody s Baa1, Fitch A).

"Öl Garant" - die Facts:

ISIN: DE000MSOKKZ8

Emittentin: Morgan Stanley B.V.

Garantin: Morgan Stanley (USA)

Emissionskurs: 100% zum Zeichnungsbeginn. Danach laufende Anpassung durch die Emittentin je nach Marktgegebenheiten + 3% Ausgabeaufschlag Laufzeit: 6 Jahre (26.06.2013 - 25.06.2019)

Kapitalschutz: 100% am Ende der Laufzeit

Partizipation: 100% bis zur Ertragsobergrenze von 149,99% des Nennwertes

Barriere: 150% des Startwertes

Startwertfestlegung: Schlusskurs vom 25.06.2013

Basiswert: Brent Crude Oil

Beobachtung: Laufend, vom 26.06.2013 bis 19.06.2019

Steuer: KESt-pflichtig, QueSt-frei

Details finden Sie unter

https://www.volksbankinvestments.com/product/certificate/?ISIN=DE000M

S0KKZ8

Hinweis: Grundsätzlich sind Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen von Zertifikaten, von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig.

Steuerliche Behandlung: Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung -auch rückwirkend - Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer: Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist.

Der für die dargestellten Produkte gültige und veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter

http://www.morganstanleyiq.de/DE/showpage.asp?pageid=171 abrufbar.

Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com. Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sylvia Enzendorfer

Volksbank Investments

Telefon: +43 (0)50 4004 - 3703

E-Mail: sylvia.enzendorfer @ volksbank.com

Internet: www.volksbankinvestments.com