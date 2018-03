Kinderfreunde Kindergarten in Wien-Döbling feierlich eröffnet

Wien (OTS) - Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Bezirksvorsteher Adolf Tiller und Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, haben Dienstagnachmittag den neuen Kindergarten Paradisgasse in Döbling feierlich eröffnet. An diesem Standort haben derzeit 64 Kinder Platz zum Herumtollen und für unterschiedliche elementare Bildungsangebote. Bereits im Herbst wird eine weitere Familiengruppe eröffnet. Insgesamt bietet der Standort dann Platz für 85 Kinder.

Besonderheit sind zwei großzügig angelegte Gärten und ein eigens eingerichtetes Malatelier. "Aber auch das soziale Lernen kommt hier nicht zu kurz", betont Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, "denn der Kindergarten kooperiert im Sinne von "old meets young" mit dem nahe gelegenen KWP Seniorenwohnhaus. Somit werden regelmäßig generationenübergreifende Projekte durchgeführt". "Dieser zusätzliche Kindergarten wird besonders begrüßt, da es das Angebot für Betreuungsplätze in Döbling erweitert. Außerdem werden die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kuratoriums der Wiener Pensionistenwohnhäuser im eigenen Haus bestens versorgt", betont Bezirksvorsteher Adolf Tiller. "Ich freue mich sehr, dass wir hier die Möglichkeit haben, so vielen wirklich jungen Kindern einen Platz zum Wohlfühlen zu bieten. Und ich freue mich auch, dass wir hier ein weiteres Haus haben, das mit einem Pensionisten Wohnhaus kooperiert. Denn so werden Interesse und Verständnis beider Seiten für die jeweils andere Altersgruppe geweckt und gefördert", so Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde.

Auch in diesem Kinderfreunde Kindergarten kommt die Portfolio Methode zur Anwendung, durch die der Bildungsweg und die Entwicklung des Kindes anhand von Beispielen aus dem Kindergartenalltag dokumentiert und im Rahmen von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern erörtert wird.

Die Wiener Kinderfreunde sind die größten privaten Kindergartenbetreiber in Wien. In rund 160 Kinderstuben, Kindergärten und Horten betreuen sie ca. 12.000 Kinder bis max. 14 Jahre. Mit 28 Betriebskindergärten sind sie die größten Betreiber von Betriebskindergärten in Österreich.

