Termine am 19. Juni in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Klubklausur der Wiener FPÖ/11.00 Uhr Pressekonferenz mit KO Gudenus (Hotel de France, 1., Schottenring 3) 11.00 Uhr, Pressekonferenz Wirtschaftsagentur Wien "Wirtschaftsförderung neu" mit u.a. VBgmin. Brauner, GF Hirczi (Expat Center, 1., Schmerlingplatz 3) 11.00 Uhr, Pressekonferenz Studienergebnis "Lebenswelt der Pflegekinder in der Wiener Nachkriegszeit 1945-1970" mit u.a. StR Oxonitsch (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226, Raum B.E.01 Erdgeschoss) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zimmer 223) 19.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Good Vibrations" durch BV Hohenberger, Begrüßung: GR Woller (kleine galerie, 3., Kundmanngasse 30) 19.00 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104c WStV in Favoriten zum Thema "Parkplatznot in Favoriten" (FH Campus Wien, 10., Favoritenstraße 226) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "simplify your life? - Vereinfachung oder Akzeptanz der Komplexität des Lebens", Vortrag: Werner Tiki Küstenmacher (Rathaus, Festsaal) 20.30 Uhr, Modenschau der Modeschule Hetzendorf mit StR Oxonitsch (Schlosspark, 12., Hetzendorfer Straße 79) 19. bis 21. Juni: 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr, Wiener Weinpreis 2013 (Rathaus, Arkadenhof)

