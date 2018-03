ASFINAG: Beschädigter Mautüberkopfbalken führt zu Spursperre auf der A 4

Wien (OTS) - In den heutigen Nachtstunden wurde zwischen Fischamend und dem Wiener Flughafen (km 17 - 13) ein Mautüberkopfbalken von einem Lkw beschädigt. Um von Vornherein jegliches Risiko für den Fließverkehr auszuschließen, wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Wien die erste Fahrspur für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird daher derzeit einspurig mit 80 km/h über die zweite Spur geführt. Die Experten der ASFINAG sind vor Ort um etwaige weitere Maßnahmen zu prüfen.

