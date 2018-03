Bauinnungsmeister Pawlick: "Wir stellen die hervorragenden Leistungen der Wiener Baumeister ins Rampenlicht"

Vergabe des 28. Wiener Stadterneuerungspreises im Kursalon Wien

Wien (OTS) - Am 18. Juni vergaben die Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Bauinnungsmeister Rainer Pawlick im Kursalon Wien im Strauß-Saal den 28. Wiener Stadterneuerungspreis.

Die ausgezeichneten Projekte des 28. Wiener Stadterneuerungspreises unterstreichen die außerordentlich hohe Qualität der Wohnhaussanierung in Wien. Sie stehen stellvertretend für die hervorragenden Leistungen, die von den Wiener Baumeistern in Kooperation mit einer ganzen Reihe von Professionisten sowie Planern und Architekten - und natürlich den Bauherren - erbracht werden. "Wichtiges Fundament dafür sind die umfassenden Förderungen, die die Stadt Wien für Wohnhaussanierungen bereitstellt. Diese bildet neben dem Wohnungsneubau eine zentrale Säule der Wiener Wohnbaupolitik. Rund 200 Millionen Euro investiert die Stadt Wien alleine in den Bereich der Wohnhaussanierung. Diese werden im Rahmen der auch von der UNO ausgezeichneten "Sanften Stadterneuerung" jedes Jahr an Fördermitteln bereitgestellt. Rund 330.000 Wohnungen konnten damit in den vergangenen 30 Jahren in ihrer Ausstattung und Qualität deutlich aufgewertet werden. Ganze Grätzel und Stadtviertel werden erneuert. Die Wohn- und Lebensqualität wird verbessert, der Konjunkturmotor angekurbelt und Arbeitsplätze geschaffen und gesichert", so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Über den Sieg des 28. Stadterneuerungspreises durften sich heuer die Pittel + Brausewetter GmbH als Bauausführende, Architekt DI Wolf Klerings als Planer und die PUBA Privatstiftung zur Unterstützung und Bildung von ArbeiternehmerInnen als Bauherr freuen.

Der Sieger, das Wohnhaus "Zum Bir Wagen" liegt im "Brunnenmarktviertel" in Ottakring. 2008 wurde gemeinsam mit den Bewohnern mit der Neuplanung begonnen. Die umfassende Sanierung des Gründerzeithauses beinhaltet die Instandsetzung allgemeiner Teile wie Dächer, Fassaden und Stiegenhäuser. Durch die Umbauten wurden die Altbestandswohnungen der Kategorie D auf Kategorie A angehoben. Mit dem Dachgeschoß-Zubau entstanden insgesamt 19 Wohnungen, davon sechs Maisonetten, die zumeist eine Terrasse haben. Das Gesamtkonzept und die baumeisterlichen Leistungen gelten als Musterbeispiel für gelungene Stadterneuerung und haben die hochkarätige Fachjury überzeugt.

Seit 28 Jahren wird der Wiener Stadterneuerungspreis für vorbildliche Bauprojekte vergeben, die historische Bausubstanz erhalten und die Wohnverhältnisse verbessern. Die besten Siegchancen haben Projekte mit einem harmonischen Gesamtkonzept und einer gelungenen Kombination aus Alt und Neu. "Der Wiener Stadterneuerungspreis ist einer der wichtigsten und begehrtesten Preise für die Wiener Bauwirtschaft. Einerseits werden damit die exzellenten Leistungen der Baumeister gewürdigt, anderseits leistet er aber vor allem einen erheblichen Beitrag zur Stadterneuerung und trägt somit zu einer Aufwertung der Stadt bei." erklärt Landesinnungsmeister Rainer Pawlick die Ziele der Auszeichnung.

Die gelungenen Sanierungsprojekte zeigen insbesondere die hohe fachliche Kompetenz und qualitätsvolle Arbeit des Wiener Baugewerbes.

