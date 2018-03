ET Solar führt Omnik-Wechselrichter auf dem Weltmarkt ein

München (ots/PRNewswire) - ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand, kündigte heute die Einführung von Wechselrichtern der Submarke Omnik auf dem Weltmarkt an.

ET Solar bietet eine Vielzahl verschiedener Omnik-Wechselrichter, darunter einphasige und dreiphasige sowie Hybrid- und Mikroserien, die nach strengsten Tests allesamt die VDE-, G83-, SAA- und ENEL-Zertifizierungen erhalten haben. Dank fortschrittlicher Konzepte, darunter transformatorlose Lösungen, hochleistungsfähige Topologie, mehrfache MPPT-Anschlüsse und mehr, können die Wechselrichter mit höherer Gleichspannung betrieben werden und bieten zudem eine höhere dynamische MPPT-Genauigkeit. Dadurch wird der Umwandlungswirkungsgrad des gesamten PV-Systems auf ein Maximum gesteigert: Der Omniksol-2.0k-TL ist in der Kategorie unter 3 kW weltweit die Nummer 1 und die Modelle Omniksol-3.0k-TL2/Omniksol-5.0k-TL2 bieten bis zu 97,8 %.

Die zuletzt entwickelte neue Generation der einphasigen Wechselrichter-Serien Omniksol-3.0k-TL2/4.0K-TL2/5.0k-TL2 ist jetzt mit einem innovativen, integrierten WLAN- und GPRS-Monitoring-System ausgestattet, das den drei beteiligten Parteien -Kundendienst-Servicezentrum, Vertriebspartner und Endverbraucher -kostengünstige Kontrollmöglichkeiten in Echtzeit über die gesamte PV-Anlage bietet und automatische Softwareaktualisierungen über die Cloud-Serviceplattform ermöglicht. Überdies ist die Serie für den gemeinsamen Betrieb mit ET Solar-Modulen optimiert, was die Gesamtleistung des PV-Systems weiter verbessert und Kunden noch größere wirtschaftliche Vorteile bietet.

Dennis She, der Präsident und CEO von ET Solar, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden, unsere Wechselrichter auf dem Weltmarkt einzuführen, und sind überzeugt, dass sie den Ansprüchen von Industrie- und Privatanwendern aufgrund ihrer bewährt hohen Zuverlässigkeit und ihres Energieertrags vollauf gerecht werden. In Zukunft werden wir weitere maßgeschneiderte Produkte mit optimaler Leistungsfähigkeit anbieten, um ein noch größeres Publikum zu erreichen und einen Beitrag für die gesamte PV-Branche zu leisten."

Informationen zu ET Solar

ET Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand. Mit lokalen Vertriebs- und Marketinggesellschaften und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika versorgt ET Solar Kunden aus über 50 Ländern mit Solarmodulen, schlüsselfertigen Lösungen und ausgewogenen PV-Systemkomponenten. Näheres zu ET Solar erfahren Sie auf http://www.etsolar.com.

Web site: http://www.etsolar.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ivanka Geng, +86-137-7091-8683, ivanka.geng @ etdraft.com